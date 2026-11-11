Se incendia vehículo en avenida Revolución, en Querétaro

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro acudió con Bomberos y Protección Civil Municipal; al llegar, el fuego ya estaba sofocado.

Vehículo incendiado y bomberos con equipo autónomo junto a una pipa de agua en avenida Revolución, Querétaro

Personal de emergencia enfrió el vehículo en avenida Revolución, esquina con Carrillo Puerto.

Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Un vehículo se incendió en la avenida Revolución, esquina con avenida Carrillo Puerto, en la capital del estado. Cuando llegaron los equipos de emergencia, el fuego ya estaba sofocado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro acudió al reporte junto con Bomberos de Querétaro y Protección Civil Municipal. Con el incendio extinguido, el personal enfrió la unidad y la desenergizó para evitar que volviera a encenderse.

No se reportaron personas lesionadas.

Bombero con manguera y vapor sobre un veh\u00edculo incendiado en avenida Revoluci\u00f3n, Quer\u00e9taro Un bombero aplicó agua al vehículo para enfriarlo tras sofocar el fuego.Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro

Las imágenes difundidas por la dependencia muestran la unidad calcinada, a bomberos con equipo de respiración autónoma y una pipa de agua atravesada en la vialidad, donde ya se habían hecho las maniobras de enfriamiento.

Personal de la policía municipal permaneció en el sitio para coordinar el retiro del vehículo y la liberación de la vialidad. La Coordinación Estatal no precisó la causa del incendio ni la hora en que se registró.

No es la primera vez que la dependencia llega a un siniestro cuando el fuego ya se apagó. Ocurrió en Tlacote el Bajo, donde tampoco hubo lesionados.

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