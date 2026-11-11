Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Un vehículo se incendió en la avenida Revolución, esquina con avenida Carrillo Puerto, en la capital del estado. Cuando llegaron los equipos de emergencia, el fuego ya estaba sofocado.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro acudió al reporte junto con Bomberos de Querétaro y Protección Civil Municipal. Con el incendio extinguido, el personal enfrió la unidad y la desenergizó para evitar que volviera a encenderse.
No se reportaron personas lesionadas.
Un bombero aplicó agua al vehículo para enfriarlo tras sofocar el fuego.Coordinación Estatal de Protección Civil de QuerétaroLas imágenes difundidas por la dependencia muestran la unidad calcinada, a bomberos con equipo de respiración autónoma y una pipa de agua atravesada en la vialidad, donde ya se habían hecho las maniobras de enfriamiento.
Personal de la policía municipal permaneció en el sitio para coordinar el retiro del vehículo y la liberación de la vialidad. La Coordinación Estatal no precisó la causa del incendio ni la hora en que se registró.
No es la primera vez que la dependencia llega a un siniestro cuando el fuego ya se apagó. Ocurrió en Tlacote el Bajo, donde tampoco hubo lesionados.