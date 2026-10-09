Gaza, Palestina, 9 de octubre de 2026.- Los suministros de refugio previstos para el invierno en la Franja de Gaza cubren solo 17% de lo requerido, advirtió la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) durante una conferencia de Naciones Unidas en Ginebra, mientras la población desplazada se prepara para otro invierno.

Numerosos refugios son tiendas de campaña y estructuras improvisadas que ya superaron su vida útil.

Los materiales disponibles quedan por debajo de la demanda. Cerca de la mitad de las tiendas presenta deterioro y debe reemplazarse, según la OIM, y alrededor de 1.8 millones de personas viven en asentamientos expuestos a lluvias e inundaciones.

El alto el fuego de octubre de 2025 redujo los combates, pero no puso fin a las operaciones militares ni resolvió la crisis de desplazamiento, vivienda y servicios.

La OIM mantiene unos 8 mil 600 kits de refugio de emergencia fuera de Gaza, cuyo ingreso han rechazado de forma reiterada las autoridades israelíes. El organismo reclamó la entrada rápida y sostenida de materiales, herramientas y unidades de alojamiento.

Israel mantiene restricciones sobre ciertos suministros por motivos de seguridad. Las agencias de la ONU señalan que esos obstáculos, junto con la falta de financiamiento, limitan la respuesta.

Un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), de principios de octubre, describe deficiencias de agua, saneamiento y manejo de residuos que favorecen la aparición de enfermedades. Los recortes presupuestarios reducen en octubre la distribución de comida preparada y de paquetes alimentarios.

El alto el fuego permitió ampliar algunas operaciones de asistencia. La destrucción de viviendas y de infraestructura mantiene a gran parte de la población sin posibilidad de regresar a sus hogares.

Naciones Unidas pide, junto con el acceso de suministros, más financiamiento humanitario y condiciones que permitan proteger a los civiles.