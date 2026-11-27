Querétaro, 27 de noviembre de 2026.— El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, dijo ante industriales que en otras partes del país se aleja a los empresarios y hasta se les sataniza.
Según él, en Querétaro pasa lo contrario: los gobiernos trabajan de la mano con la iniciativa privada y con la sociedad civil organizada, y su papel es el de facilitadores. Lo dijo en la celebración de los 80 años de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Querétaro.
Macías relacionó el desempeño de la industria con la economía de los hogares:
Entrega de la Distinción al Legado y Presencia Empresarial en Querétaro. rotativo.com.mx«Si a ustedes les va bien, traen empleo y por lo tanto traen oportunidades para las familias; si traen oportunidades para las familias, hacemos que en esta tierra queretana sí se puedan alcanzar los sueños y que en esta bendita tierra queretana simple y sencillamente no nos ponemos límites», dijo a los empresarios.
El alcalde describió a CANACINTRA Querétaro como un aliado que ha impulsado la competitividad, la vinculación, el desarrollo industrial y la prosperidad de las familias queretanas. También felicitó «de manera muy, muy sentida» a la cámara por sus ocho décadas.
En la ceremonia, Macías y el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, entregaron junto a otros participantes 10 reconocimientos de la Distinción al Legado y Presencia Empresarial en Querétaro.
Ambos funcionarios también estuvieron en la develación de la placa por el 80 aniversario de la cámara en el estado.
Felifer Macías con industriales en el 80 aniversario de CANACINTRA. rotativo.com.mxPara Del Prete, si hoy Querétaro es un referente industrial en México, es gracias a las generaciones de empresarios que hace ocho décadas creyeron mucho antes de que el mundo volteara.
Explicó que esos empresarios se organizaron, emprendieron, invirtieron y construyeron un Querétaro industrial cuando las condiciones eran muy distintas a las de hoy.
El presidente de CANACINTRA Querétaro, Alfredo Sahagún Sánchez, agradeció el apoyo del alcalde y destacó la sinergia entre los gobiernos estatal y municipal y la iniciativa privada. Pidió seguir sumando esfuerzos para mantener la paz social y la calidez del estado, que a su juicio son la base del progreso de las familias queretanas.