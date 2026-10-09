Equipan 11 iniciativas en Tequisquiapan, San Joaquín y Tolimán

Querétaro, 9 de octubre de 2026.- La Secretaría del Trabajo entregó herramientas y equipo productivo a 11 iniciativas de autoempleo de Tequisquiapan, San Joaquín y Tolimán, como parte del Programa de Equipamiento para el Autoempleo, que opera dentro del Programa Estatal de Empleo.
La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, da continuidad a este esquema que, de acuerdo con la dependencia, impulsa el emprendimiento y fortalece la economía de las familias queretanas.
Las entregas incluyen herramientas y equipo productivo para los negocios. rotativo.com.mx
Estas entregas se suman a las 150 iniciativas beneficiadas en todo el estado, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo.
Con el programa, la dependencia busca acercar oportunidades para que las personas emprendan, generen sus propios ingresos y fortalezcan sus negocios.
La Secretaría del Trabajo sostiene que, con estas acciones, mejora la calidad de vida de las personas beneficiadas y de sus familias.