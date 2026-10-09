Equipan 11 iniciativas en Tequisquiapan, San Joaquín y Tolimán

La Secretaría del Trabajo suma estas entregas a las 150 iniciativas beneficiadas en todo el estado con el Programa de Equipamiento para el Autoempleo.

Grupo de personas junto a una estufa y una licuadora entregadas por la Secretaría del Trabajo

La dependencia sostiene que las entregas mejoran la calidad de vida de las personas beneficiadas y sus familias.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de octubre de 2026.- La Secretaría del Trabajo entregó herramientas y equipo productivo a 11 iniciativas de autoempleo de Tequisquiapan, San Joaquín y Tolimán, como parte del Programa de Equipamiento para el Autoempleo, que opera dentro del Programa Estatal de Empleo.

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, da continuidad a este esquema que, de acuerdo con la dependencia, impulsa el emprendimiento y fortalece la economía de las familias queretanas.

Horno y batidora de panader\u00eda, parte del equipo productivo entregado en Quer\u00e9taro Las entregas incluyen herramientas y equipo productivo para los negocios. rotativo.com.mx

Estas entregas se suman a las 150 iniciativas beneficiadas en todo el estado, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo.

Con el programa, la dependencia busca acercar oportunidades para que las personas emprendan, generen sus propios ingresos y fortalezcan sus negocios.

La Secretaría del Trabajo sostiene que, con estas acciones, mejora la calidad de vida de las personas beneficiadas y de sus familias.

gobierno apoyos sociales emprendimiento

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