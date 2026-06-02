Entregan 453 títulos de propiedad a familias de la zona metropolitana

El gobierno estatal y cuatro ayuntamientos formalizaron la propiedad de predios que, en algunos casos, llevaban más de dos décadas sin regularizar.

Autoridades estatales y municipales entregan títulos de propiedad a familias de la zona metropolitana de Querétaro.

Josué "Chepe" Guerrero y Mauricio Herbert encabezaron la entrega de 453 títulos de propiedad en la zona metropolitana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 2 de junio de 2026.- El presidente municipal Josué "Chepe" Guerrero y el jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Mauricio Herbert, encabezaron la entrega de 453 títulos de propiedad a familias de la zona metropolitana de Querétaro.

Los documentos beneficiaron a hogares de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro, dentro del Programa de Regularización de Predios Urbanos y Rústicos que el gobierno estatal opera junto con los ayuntamientos.

Cada escritura convierte la posesión de un predio en propiedad legal e inscribible y otorga a las familias certeza jurídica sobre su patrimonio; en varios casos, el trámite llevaba más de 20 años abierto. La entrega se suma a otras acciones de regularización de viviendas impulsadas en la metrópoli.

Más de dos décadas de espera

En representación del gobernador Mauricio Kuri, Herbert recordó la antigüedad de los expedientes resueltos. "Sabemos que en muchas de las colonias los procesos duraron más de 20 años para poder conseguir hoy este título de propiedad", comentó.

El funcionario atribuyó el avance al trabajo conjunto entre los gobiernos municipales y el estatal, y sostuvo que Querétaro mantiene una posición de liderazgo nacional en materia de Estado de Derecho.

En meses recientes, autoridades estatales también recuperaron por la vía legal un predio estatal ocupado de forma irregular en la demarcación, dentro del mismo esfuerzo por ordenar la tenencia de la tierra.

Corregidora, con 97 títulos

De los 453 documentos, 97 correspondieron a familias de Corregidora. El alcalde de Corregidora, Josué "Chepe" Guerrero, agradeció la coordinación con el gobierno estatal y vinculó la entrega con el trabajo de cada hogar.

"Sabemos que detrás de cada vivienda hay historias distintas, pero algo en común: mucho esfuerzo para construirlas", expresó.

En representación de los beneficiarios, Alicia Jasso agradeció a los gobiernos estatal y municipales las acciones que dan estabilidad a las familias queretanas.

El acto reunió al secretario de Gobierno, Eric Gudiño; a los alcaldes de Querétaro, Huimilpan y El Marqués, Felipe Fernando Macías, Jairo Morales y Rodrigo Monsalvo; al magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Sarabia; al director del Instituto Registral y Catastral del Estado, Rogelio Alcocer; y al director de la Consejería Jurídica y Consultiva de la SEGOB, Eduardo Joel Ibarra.

"Hoy reciben un documento, pero también reciben tranquilidad para el futuro, y eso tiene un valor enorme", señaló Guerrero, quien anticipó que el municipio buscará incorporar a más familias a la regularización de su patrimonio.

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