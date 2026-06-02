Entregan 453 títulos de propiedad a familias de la zona metropolitana

Corregidora, 2 de junio de 2026.- El presidente municipal Josué "Chepe" Guerrero y el jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Mauricio Herbert, encabezaron la entrega de 453 títulos de propiedad a familias de la zona metropolitana de Querétaro.
Los documentos beneficiaron a hogares de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro, dentro del Programa de Regularización de Predios Urbanos y Rústicos que el gobierno estatal opera junto con los ayuntamientos.
Cada escritura convierte la posesión de un predio en propiedad legal e inscribible y otorga a las familias certeza jurídica sobre su patrimonio; en varios casos, el trámite llevaba más de 20 años abierto. La entrega se suma a otras acciones de regularización de viviendas impulsadas en la metrópoli.
Más de dos décadas de espera
En representación del gobernador Mauricio Kuri, Herbert recordó la antigüedad de los expedientes resueltos. "Sabemos que en muchas de las colonias los procesos duraron más de 20 años para poder conseguir hoy este título de propiedad", comentó.
El funcionario atribuyó el avance al trabajo conjunto entre los gobiernos municipales y el estatal, y sostuvo que Querétaro mantiene una posición de liderazgo nacional en materia de Estado de Derecho.
En meses recientes, autoridades estatales también recuperaron por la vía legal un predio estatal ocupado de forma irregular en la demarcación, dentro del mismo esfuerzo por ordenar la tenencia de la tierra.
Corregidora, con 97 títulos
De los 453 documentos, 97 correspondieron a familias de Corregidora. El alcalde de Corregidora, Josué "Chepe" Guerrero, agradeció la coordinación con el gobierno estatal y vinculó la entrega con el trabajo de cada hogar.
"Sabemos que detrás de cada vivienda hay historias distintas, pero algo en común: mucho esfuerzo para construirlas", expresó.
En representación de los beneficiarios, Alicia Jasso agradeció a los gobiernos estatal y municipales las acciones que dan estabilidad a las familias queretanas.
El acto reunió al secretario de Gobierno, Eric Gudiño; a los alcaldes de Querétaro, Huimilpan y El Marqués, Felipe Fernando Macías, Jairo Morales y Rodrigo Monsalvo; al magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Sarabia; al director del Instituto Registral y Catastral del Estado, Rogelio Alcocer; y al director de la Consejería Jurídica y Consultiva de la SEGOB, Eduardo Joel Ibarra.
"Hoy reciben un documento, pero también reciben tranquilidad para el futuro, y eso tiene un valor enorme", señaló Guerrero, quien anticipó que el municipio buscará incorporar a más familias a la regularización de su patrimonio.