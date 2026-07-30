Querétaro, 30 de julio de 2026.- El PAN concentra 46.1% de la intención de voto para la gubernatura de Querétaro en 2027, frente al 31.9% de la coalición Morena-PT-PVEM, según una encuesta de GobernArte S.C. aplicada entre el 24 y el 29 de julio en una muestra estratificada de 500 personas mayores de edad con credencial vigente, con un margen de error de entre 2.5 y 3.7% y un nivel de confianza de 95%.

El PAN registra 46.1% de la intención de voto para la gubernatura de Querétaro en 2027, frente al 31.9% de Morena-PT-PVEM, de acuerdo con la encuesta de GobernArte S.C. GOBERNARTE S.C

El sondeo fue elaborado y financiado por la propia firma. Movimiento Ciudadano obtuvo 5.6% y el PRI 5.4%; un 11% declaró no votar por ninguno.

Dentro del PAN, Luis Bernardo Nava Guerrero encabeza las preferencias internas con 33.6%, seguido por Felipe Fernando Macías Olvera con 20.4%, Agustín Dorantes Lámbarri con 17.5%, Josué Guerrero con 6.4% y María Guadalupe Murguía con 4.8%. Un 9.8% se inclinó por otro nombre y 7.5% aún no decide.

Luis Bernardo Nava encabeza las preferencias internas del PAN con 33.6%, seguido por Felipe Fernando Macías con 20.4% y Agustín Dorantes con 17.5%, según GobernArte. GOBERNARTE S.C

El estudio no midió a Marco Antonio Del Prete Tercero, a quien mediciones anteriores habían incluido en el mapa aspiracional panista.

En la coalición Morena-PT-PVEM, Santiago Nieto Castillo lidera con 37.6% las preferencias sobre quién debería ser el candidato, seguido por Gilberto Herrera Ruiz con 17.3%, Ricardo Astudillo con 15.1%, Beatriz Robles Gutiérrez con 9.8% y Astrid Alejandra Ortega Vázquez con 8.2%.

Santiago Nieto encabeza las preferencias del bloque Morena-PT-PVEM con 37.6%, seguido por Gilberto Herrera con 17.3% y Ricardo Astudillo con 15.1%, según GobernArte. GOBERNARTE S.C

El 3.5% no ha decidido y 8.5% se fue por otro nombre. En el bloque de competitividad —una escala interna de GobernArte que asigna hasta 10 puntos con base en cinco atributos evaluados por los encuestados—, Nieto Castillo obtuvo 8.3, mientras que Herrera Ruiz llegó a 6.8, Astudillo a 6.6, y Robles Gutiérrez y Ortega Vázquez empataron en 6.5.

Teresa Calzada encabeza las preferencias internas de Movimiento Ciudadano con 19.2%, seguida por Paul Ospital con 15.8% y Paulina Aguado con 15.4%. GOBERNARTE S.C

En Movimiento Ciudadano, Teresa Calzada Rovirosa encabeza con 19.2%, seguida de Paul Ospital con 15.8% y Paulina Aguado Romero con 15.4%; la indecisión en este partido es la más alta de los cuatro: 19.3%.

Mario Calzada lidera las preferencias internas del PRI con 25.1%, seguido por Abigail Arredondo con 22.8%, de acuerdo con el estudio de GobernArte. GOBERNARTE S.C

En el PRI, Mario Calzada Mercado lidera con 25.1%, seguido por Abigail Arredondo con 22.8%, frente a un 14.2% que aún no se decide.

Las mediciones de GobernArte coinciden en términos de tendencia con sondeos previos que colocaban a Nieto Castillo al frente de las preferencias internas de Morena, con los panistas encabezando la intención de voto general en la entidad.

La firma no es la encuestadora oficial de ningún partido; el estudio fue ordenado, elaborado y pagado por ella misma, según consigna su metodología.