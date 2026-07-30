PAN lidera con 46% la intención de voto para gobernador de Querétaro, revela encuesta de julio

El levantamiento de 500 encuestas con 95% de confianza coloca a Luis Bernardo Nava y a Santiago Nieto como las figuras con mayor tracción interna en sus respectivos partidos, pero la brecha entre el blanquiazul y la coalición oficialista se mantiene en 14.2 puntos porcentuales

Encuesta de GobernArte sobre la gubernatura de Querétaro 2027 coloca al PAN con 46.1% y a Morena-PT-PVEM con 31.9% de intención de voto.

El PAN registra 46.1% de intención de voto rumbo a la gubernatura de Querétaro en 2027, frente a 31.9% de Morena-PT-PVEM, de acuerdo con una encuesta de GobernArte S.C. Movimiento Ciudadano obtiene 5.6% y el PRI 5.4%. Imagen: Rotativo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de julio de 2026.- El PAN concentra 46.1% de la intención de voto para la gubernatura de Querétaro en 2027, frente al 31.9% de la coalición Morena-PT-PVEM, según una encuesta de GobernArte S.C. aplicada entre el 24 y el 29 de julio en una muestra estratificada de 500 personas mayores de edad con credencial vigente, con un margen de error de entre 2.5 y 3.7% y un nivel de confianza de 95%.

Gr\u00e1fica de intenci\u00f3n de voto para la gubernatura de Quer\u00e9taro en 2027, con PAN en 46.1% y Morena-PT-PVEM en 31.9%. El PAN registra 46.1% de la intención de voto para la gubernatura de Querétaro en 2027, frente al 31.9% de Morena-PT-PVEM, de acuerdo con la encuesta de GobernArte S.C.GOBERNARTE S.C

El sondeo fue elaborado y financiado por la propia firma. Movimiento Ciudadano obtuvo 5.6% y el PRI 5.4%; un 11% declaró no votar por ninguno.

Dentro del PAN, Luis Bernardo Nava Guerrero encabeza las preferencias internas con 33.6%, seguido por Felipe Fernando Macías Olvera con 20.4%, Agustín Dorantes Lámbarri con 17.5%, Josué Guerrero con 6.4% y María Guadalupe Murguía con 4.8%. Un 9.8% se inclinó por otro nombre y 7.5% aún no decide.

Aspirantes del PAN considerados en la encuesta de GobernArte sobre las preferencias internas rumbo a la gubernatura de Quer\u00e9taro en 2027. Luis Bernardo Nava encabeza las preferencias internas del PAN con 33.6%, seguido por Felipe Fernando Macías con 20.4% y Agustín Dorantes con 17.5%, según GobernArte.GOBERNARTE S.C

El estudio no midió a Marco Antonio Del Prete Tercero, a quien mediciones anteriores habían incluido en el mapa aspiracional panista.

En la coalición Morena-PT-PVEM, Santiago Nieto Castillo lidera con 37.6% las preferencias sobre quién debería ser el candidato, seguido por Gilberto Herrera Ruiz con 17.3%, Ricardo Astudillo con 15.1%, Beatriz Robles Gutiérrez con 9.8% y Astrid Alejandra Ortega Vázquez con 8.2%.

Perfiles de Morena, PT y PVEM evaluados en la encuesta de GobernArte sobre las preferencias para la gubernatura de Quer\u00e9taro en 2027. Santiago Nieto encabeza las preferencias del bloque Morena-PT-PVEM con 37.6%, seguido por Gilberto Herrera con 17.3% y Ricardo Astudillo con 15.1%, según GobernArte.GOBERNARTE S.C

El 3.5% no ha decidido y 8.5% se fue por otro nombre. En el bloque de competitividad —una escala interna de GobernArte que asigna hasta 10 puntos con base en cinco atributos evaluados por los encuestados—, Nieto Castillo obtuvo 8.3, mientras que Herrera Ruiz llegó a 6.8, Astudillo a 6.6, y Robles Gutiérrez y Ortega Vázquez empataron en 6.5.

Perfiles de Movimiento Ciudadano incluidos en la encuesta de preferencias para la gubernatura de Quer\u00e9taro en 2027. Teresa Calzada encabeza las preferencias internas de Movimiento Ciudadano con 19.2%, seguida por Paul Ospital con 15.8% y Paulina Aguado con 15.4%.GOBERNARTE S.C

En Movimiento Ciudadano, Teresa Calzada Rovirosa encabeza con 19.2%, seguida de Paul Ospital con 15.8% y Paulina Aguado Romero con 15.4%; la indecisión en este partido es la más alta de los cuatro: 19.3%.

Perfiles del PRI considerados por GobernArte en su encuesta sobre la gubernatura de Quer\u00e9taro rumbo a la elecci\u00f3n de 2027. Mario Calzada lidera las preferencias internas del PRI con 25.1%, seguido por Abigail Arredondo con 22.8%, de acuerdo con el estudio de GobernArte.GOBERNARTE S.C

En el PRI, Mario Calzada Mercado lidera con 25.1%, seguido por Abigail Arredondo con 22.8%, frente a un 14.2% que aún no se decide.

Las mediciones de GobernArte coinciden en términos de tendencia con sondeos previos que colocaban a Nieto Castillo al frente de las preferencias internas de Morena, con los panistas encabezando la intención de voto general en la entidad.

La firma no es la encuestadora oficial de ningún partido; el estudio fue ordenado, elaborado y pagado por ella misma, según consigna su metodología.

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