Ciudad de México, 30 de julio de 2026.- Ramón Ángel "N", alias "R1", señalado como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido en una operación conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), informó el titular de la dependencia federal, Omar García Harfuch.

Según el funcionario, la captura fue resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación. Con esta detención suman ya 31 personas detenidas por el homicidio de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en la plaza principal de Uruapan.

García Harfuch identificó a "R1" como el principal líder de "Los Rs", una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en Jalisco.

De acuerdo con la dependencia, este grupo está relacionado con extorsión, homicidios y tráfico de drogas, actividades que —según la SSPC— han afectado directamente a productores, empresarios y familias de la región.

El secretario enmarcó la detención dentro de la estrategia del gobierno federal para combatir la extorsión y debilitar estructuras criminales mediante inteligencia e investigación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y destacó la coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Hasta el momento, la información disponible corresponde a la detención del señalado; no se ha reportado su situación jurídica posterior (puesta a disposición, imputación o vinculación a proceso), por lo que este medio dará seguimiento a la etapa procesal conforme se confirme oficialmente.