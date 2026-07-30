Detienen a "R1", señalado como autor intelectual del homicidio de Manzo

Suman 31 detenidos por el homicidio del exalcalde de Uruapan.

Fotograf\u00eda de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, sonriendo con sombrero blanco; en recuadro circular superior derecho, fotograf\u00eda de la persona detenida como presunta autora intelectual de su homicidio, identificada como "R1", con los ojos cubiertos.

Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 2025. En el recuadro, la persona detenida y señalada como presunto autor intelectual del homicidio, identificada como "R1".

Especial
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 30, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 30 de julio de 2026.- Ramón Ángel "N", alias "R1", señalado como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido en una operación conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), informó el titular de la dependencia federal, Omar García Harfuch.

Según el funcionario, la captura fue resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación. Con esta detención suman ya 31 personas detenidas por el homicidio de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en la plaza principal de Uruapan.

García Harfuch identificó a "R1" como el principal líder de "Los Rs", una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en Jalisco.

De acuerdo con la dependencia, este grupo está relacionado con extorsión, homicidios y tráfico de drogas, actividades que —según la SSPC— han afectado directamente a productores, empresarios y familias de la región.

El secretario enmarcó la detención dentro de la estrategia del gobierno federal para combatir la extorsión y debilitar estructuras criminales mediante inteligencia e investigación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y destacó la coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Hasta el momento, la información disponible corresponde a la detención del señalado; no se ha reportado su situación jurídica posterior (puesta a disposición, imputación o vinculación a proceso), por lo que este medio dará seguimiento a la etapa procesal conforme se confirme oficialmente.

seguridad criminalidad politica michoacan

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