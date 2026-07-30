Cinco detenidos por narcomenudeo en cateos en Cadereyta y Ezequiel Montes

Tres de los detenidos serán entregados a la Fiscalía General de la República; los otros dos enfrentarán proceso en el fuero común.

Placa oficial de Sinergia por Querétaro con las fotografías pixeladas de cinco personas detenidas en cateos por narcomenudeo en Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes

Las cinco personas detenidas en los cateos realizados en Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes. La imagen difumina los rostros conforme a la presunción de inocencia, señalada en la propia placa.

Fiscalía General de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 Julio 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) detuvo a cinco personas durante cinco cateos realizados en los municipios de Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes, dentro de investigaciones por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio o suministro, informó la dependencia.

De los cinco detenidos, tres serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de delitos de su competencia, mientras que los otros dos serán presentados ante la autoridad judicial del fuero común para que se determine su situación jurídica, precisó la Fiscalía estatal.

Elementos de Sinergia por Quer\u00e9taro y de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito junto a un veh\u00edculo durante el operativo nocturno en Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes Elementos de Sinergia por Querétaro y de la Policía de Investigación del Delito (PID) durante las diligencias de cateo. Fiscalía General de Querétaro

Los cateos se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en las comunidades de El Jagüey Grande, Los Pérez, Bernal y la zona Centro de Cadereyta de Montes. Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, el Gabinete de Seguridad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ezequiel Montes.

Como parte de los aseguramientos, la Fiscalía reportó un arma de fuego, dos cartuchos útiles, dos equipos telefónicos, una báscula gramera, dosis de cocaína, metanfetamina y marihuana, además de un inmueble relacionado con las investigaciones.

Elemento de seguridad revisa documentaci\u00f3n con una linterna durante las diligencias de cateo del operativo Sinergia por Quer\u00e9taro Personal de seguridad revisa documentación durante las diligencias del operativo. Fiscalía General de Querétaro

La dependencia indicó que las diligencias derivaron de información obtenida por la Policía de Investigación del Delito, corroborada mediante actos de investigación, en el marco de las acciones permanentes de operativos coordinados contra la venta y distribución de narcóticos en la entidad.

seguridad criminalidad narcotrafico

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