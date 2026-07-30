Querétaro, 30 Julio 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) detuvo a cinco personas durante cinco cateos realizados en los municipios de Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes, dentro de investigaciones por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio o suministro, informó la dependencia.
De los cinco detenidos, tres serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de delitos de su competencia, mientras que los otros dos serán presentados ante la autoridad judicial del fuero común para que se determine su situación jurídica, precisó la Fiscalía estatal.
Elementos de Sinergia por Querétaro y de la Policía de Investigación del Delito (PID) durante las diligencias de cateo. Fiscalía General de Querétaro
Los cateos se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en las comunidades de El Jagüey Grande, Los Pérez, Bernal y la zona Centro de Cadereyta de Montes. Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, el Gabinete de Seguridad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ezequiel Montes.
Como parte de los aseguramientos, la Fiscalía reportó un arma de fuego, dos cartuchos útiles, dos equipos telefónicos, una báscula gramera, dosis de cocaína, metanfetamina y marihuana, además de un inmueble relacionado con las investigaciones.
Personal de seguridad revisa documentación durante las diligencias del operativo. Fiscalía General de Querétaro
La dependencia indicó que las diligencias derivaron de información obtenida por la Policía de Investigación del Delito, corroborada mediante actos de investigación, en el marco de las acciones permanentes de operativos coordinados contra la venta y distribución de narcóticos en la entidad.