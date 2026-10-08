Querétaro, 8 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad dos iniciativas de la diputada federal del PRI Abigail Arredondo Ramos, entre ellas la que busca prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad, de acuerdo con su Segundo Informe de Actividades Legislativas.

La propuesta establece medidas para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes. Fue turnada al Senado de la República, donde está pendiente de dictaminación, según el documento.

La segunda iniciativa aprobada busca armonizar la legislación de cambio climático con la de movilidad y seguridad vial, con acciones para reducir emisiones contaminantes y promover una movilidad más sustentable. También espera dictamen en el Senado, de acuerdo con el informe.

Ambas habían sido presentadas por la legisladora con anterioridad.

En su segundo año de labores, Arredondo Ramos presentó 21 iniciativas y proposiciones: 17 reformas legales y cuatro puntos de acuerdo, según el informe. El documento registra además su participación en al menos 57 sesiones del Pleno, la revisión de aproximadamente 145 asuntos legislativos y más de 15 intervenciones en tribuna.

Entre sus propuestas en salud y trabajo, el informe menciona el Tamiz Cardiológico Universal, orientado a prevenir y detectar oportunamente enfermedades cardiovasculares mediante revisiones médicas periódicas, y Finiquito Seguro, que plantea un plazo máximo de tres días naturales para entregar a la persona trabajadora su recibo de finiquito al concluir la relación laboral.

En materia de protección a las mujeres, la diputada impulsó una propuesta para garantizar condiciones más equitativas en el cálculo de pensiones relacionadas con el matrimonio o el concubinato. También promueve la homologación del Protocolo Alba, con el fin de fortalecer la coordinación entre autoridades en la búsqueda de mujeres desaparecidas.

Para la economía de las familias, propuso exentar del pago de peaje en carreteras y puentes federales durante periodos vacacionales y fines de semana largos. En materia ambiental, promovió el uso de ecotecnias en espacios públicos y obras de infraestructura para fomentar un desarrollo urbano sustentable, además de una iniciativa para garantizar respeto y civilidad durante la ceremonia del Grito de Independencia.

Para Querétaro, presentó exhortos para fortalecer la atención de los incendios forestales en la Sierra Gorda y para solicitar a la Comisión Federal de Electricidad acciones inmediatas que prevengan y reparen los apagones que, según el informe, afectan a hogares, comercios y comunidades de la entidad.

En tribuna, la legisladora abordó el combate a la extorsión, la seguridad pública, la igualdad de género, el Presupuesto de Egresos de la Federación, el derecho al agua, la reducción de la jornada laboral y las reformas político-electorales.

También manifestó su preocupación por las recientes propuestas legislativas sobre pagos digitales, registros catastrales y responsabilidades de los proveedores de internet. Consideró necesario proteger la economía de los pequeños comerciantes, la autonomía de estados y municipios, la seguridad patrimonial y la libertad de expresión.

Arredondo Ramos reiteró que su trabajo legislativo se enfoca en impulsar soluciones a los problemas cotidianos de las familias, mediante propuestas en salud, seguridad, empleo, economía y derechos de la ciudadanía.