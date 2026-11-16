Detienen a “Raptor”, señalado por ataque a panadería de Colima

El Gabinete de Seguridad lo ubica como presunto autor intelectual del asesinato de seis trabajadores en septiembre de 2025; tenía orden de aprehensión.

Detención de Giancarlo “N”, alias “Raptor”, durante un operativo de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, señalado por autoridades como presunto autor intelectual del ataque contra trabajadores de una panadería en Colima.

Giancarlo “N”, alias “Raptor” o “Lucifer”, fue detenido en la zona metropolitana de Guadalajara; autoridades federales lo señalan como presunto autor intelectual del ataque en el que murieron seis trabajadores de una panadería en Colima, en septiembre de 2025.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 16, 2026
Mariana Torres García

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Guadalajara, Jalisco, 16 de noviembre de 2026.- Giancarlo “N”, alias “Raptor”, fue detenido en la zona metropolitana de Guadalajara durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar). El Gabinete de Seguridad federal lo señala como presunto autor intelectual del ataque en el que murieron seis trabajadores de una panadería de Colima en septiembre de 2025.

La Semar informó de la captura el 14 de noviembre y un día después el Gabinete de Seguridad lo vinculó con ese ataque. En el operativo participaron también la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la secretaría de seguridad de Colima y la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

Las autoridades federales lo describen como “generador de violencia de segundo nivel” y como presunto operador regional de una célula delictiva que actúa en Colima y Jalisco, con presencia en Manzanillo y Villa de Álvarez. La Semar también lo identifica con el alias de “Lucifer”.

Contra él pesaba una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa. De acuerdo con El Universal, el mandamiento fue librado el 10 de octubre de 2025 por el Juzgado Primero Penal de Colima.

El ataque que el Gabinete de Seguridad le atribuye ocurrió el 2 de septiembre de 2025 en la panadería El Pichón, en la colonia Placetas de la ciudad de Colima. Las seis personas asesinadas trabajaban en el establecimiento. El Universal lo señala además como presunto autor intelectual del asesinato de dos hermanos ligados a la misma panadería, el 14 de abril de 2026; por ese crimen, autoridades de Colima detuvieron días después a José Antonio “N”, “El 51”, como presunto autor material.

Según el mismo diario, el detenido ingresó al Centro de Reinserción Social de Colima el 4 de mayo de 2022, también por homicidio calificado en grado de tentativa, y fue vinculado a proceso el 9 de mayo. Salió el 27 de marzo de 2025 bajo condena condicional, poco más de cinco meses antes del primer ataque contra la panadería. Las autoridades federales lo identifican además como presunto jefe de sicarios y encargado del grupo Tropas de Alto Impacto, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, que deberá resolver su situación jurídica.

seguridad criminalidad sucesos colima

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