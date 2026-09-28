Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- César Alonso “N”, requerido por autoridades de Tabasco por su probable intervención en el delito de desaparición forzada de personas, fue detenido en Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Contaba con una orden de aprehensión vigente, emitida por una autoridad judicial de Tabasco, por hechos cometidos en agravio de tres víctimas.
Autoridades de Tabasco habían emitido una recompensa de 100 mil pesos por información fidedigna, oportuna y veraz que permitiera localizar a César Alonso “N”. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. rotativo.com.mx
Por la relevancia de la investigación, autoridades de ese estado mantenían activa su búsqueda y habían emitido una recompensa de 100 mil pesos para quien proporcionara información fidedigna, oportuna y veraz que permitiera su localización, detención o aprehensión.
El intercambio de información y los actos de investigación para establecer su ubicación en territorio queretano llevaron a que fuera localizado y detenido, con lo que se dio cumplimiento al mandato judicial vigente en su contra.
César Alonso “N” tenía una orden de aprehensión vigente de una autoridad judicial de Tabasco, por hechos cometidos en agravio de tres víctimas. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. rotativo.com.mx
En la acción coordinada de la estrategia Sinergia intervinieron la Policía de Investigación del Delito (PID), la Policía Estatal (POES), la Policía Municipal de El Marqués y el Gabinete de Seguridad, con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
Tras su aseguramiento se realizaron los procedimientos para su puesta a disposición, y fue entregado a las autoridades de Tabasco para que sea presentado ante la autoridad judicial que lo requiere.