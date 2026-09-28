Detienen en Querétaro a requerido por desaparición forzada en Tabasco

César Alonso “N” tenía una orden de aprehensión vigente por hechos en agravio de tres víctimas y fue entregado a las autoridades de Tabasco.

Dos agentes con el rostro difuminado escoltan a un hombre detenido, también con el rostro difuminado, junto a una camioneta blanca, en la detención de un requerido por Tabasco.
  • César Alonso “N” tenía una orden de aprehensión vigente de una autoridad judicial de Tabasco, por hechos cometidos en agravio de tres víctimas. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- César Alonso “N”, requerido por autoridades de Tabasco por su probable intervención en el delito de desaparición forzada de personas, fue detenido en Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Contaba con una orden de aprehensión vigente, emitida por una autoridad judicial de Tabasco, por hechos cometidos en agravio de tres víctimas.

Militares y polic\u00edas caminan junto a un hombre detenido frente a la entrada de un edificio con el emblema de la PID, en la detenci\u00f3n de un requerido por Tabasco. Autoridades de Tabasco habían emitido una recompensa de 100 mil pesos por información fidedigna, oportuna y veraz que permitiera localizar a César Alonso “N”. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. rotativo.com.mx

Por la relevancia de la investigación, autoridades de ese estado mantenían activa su búsqueda y habían emitido una recompensa de 100 mil pesos para quien proporcionara información fidedigna, oportuna y veraz que permitiera su localización, detención o aprehensión.

El intercambio de información y los actos de investigación para establecer su ubicación en territorio queretano llevaron a que fuera localizado y detenido, con lo que se dio cumplimiento al mandato judicial vigente en su contra.

Militares y polic\u00edas conducen a un hombre esposado hacia un edificio con el emblema de la PID, en la detenci\u00f3n de un requerido por Tabasco por desaparici\u00f3n forzada. César Alonso “N” tenía una orden de aprehensión vigente de una autoridad judicial de Tabasco, por hechos cometidos en agravio de tres víctimas. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. rotativo.com.mx

En la acción coordinada de la estrategia Sinergia intervinieron la Policía de Investigación del Delito (PID), la Policía Estatal (POES), la Policía Municipal de El Marqués y el Gabinete de Seguridad, con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Tras su aseguramiento se realizaron los procedimientos para su puesta a disposición, y fue entregado a las autoridades de Tabasco para que sea presentado ante la autoridad judicial que lo requiere.

sucesos criminalidad justicia fiscalia seguridad

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