Detienen en Querétaro a requerido por violación en Edomex

La Policía de Investigación del Delito cumplimentó una orden de aprehensión contra Roberto Carlos “N” y lo entregó a autoridades del Estado de México.

Detenido por violación agravada en Querétaro, con rostro difuminado, entre agentes de la PID y la Fiscalía mexiquense

Roberto Carlos “N”, alias “El Niño”, fue detenido en Centro Sur y entregado a autoridades del Estado de México, que lo requieren por violación agravada. Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvieron en Centro Sur, municipio de Querétaro, a Roberto Carlos “N”, alias “El Niño”, requerido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de violación agravada.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente y derivó de una solicitud de colaboración, a partir de la cual los agentes realizaron actos de investigación para ubicarlo en territorio queretano.

Al momento de la detención, fue informado de la orden en su contra y de los derechos que le asisten.

La diligencia formó parte de las acciones de Sinergia, de acuerdo con la Fiscalía queretana.

Concluidos los trámites de colaboración, Roberto Carlos “N” fue entregado a las autoridades del Estado de México, que lo pondrán a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal.

seguridad sucesos criminalidad

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