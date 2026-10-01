Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvieron en Centro Sur, municipio de Querétaro, a Roberto Carlos “N”, alias “El Niño”, requerido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de violación agravada.
La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente y derivó de una solicitud de colaboración, a partir de la cual los agentes realizaron actos de investigación para ubicarlo en territorio queretano.
Al momento de la detención, fue informado de la orden en su contra y de los derechos que le asisten.
La diligencia formó parte de las acciones de Sinergia, de acuerdo con la Fiscalía queretana.
Concluidos los trámites de colaboración, Roberto Carlos “N” fue entregado a las autoridades del Estado de México, que lo pondrán a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal.