Sinaloa, 29 de septiembre de 2026.- Un hombre y una mujer fueron detenidos en la cabecera de Concordia con cinco cargadores para arma larga, 1,000 cartuchos útiles calibre 7.62x39 milímetros y 300 bolsas con presunta metanfetamina, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE).

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva, realizaban recorridos de prevención y vigilancia por calles de la cabecera municipal, con apoyo del Grupo Interinstitucional, cuando observaron a la pareja salir de un domicilio con mochilas. Al notar la presencia policial, ambos adoptaron una actitud evasiva e intentaron regresar rápidamente al inmueble.

Los agentes del GOES les dieron alcance y, en la revisión, les encontraron los cinco cargadores y los 1,000 cartuchos, todos del mismo calibre.

Las 300 bolsas transparentes con presunta metanfetamina tenían un peso aproximado de 140 gramos.

Ambos detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.