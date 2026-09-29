Detienen a hombre y mujer con 1,000 cartuchos en Concordia

Agentes del GOES los alcanzaron cuando intentaban regresar a un domicilio; les aseguraron cinco cargadores y 300 bolsas con presunta metanfetamina.

Hombre y mujer detenidos con cartuchos y presunta metanfetamina en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa

Un hombre y una mujer fueron puestos a disposición de la autoridad competente tras ser detenidos en Concordia con 1,000 cartuchos y presunta metanfetamina. Ambos gozan de la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Sinaloa, 29 de septiembre de 2026.- Un hombre y una mujer fueron detenidos en la cabecera de Concordia con cinco cargadores para arma larga, 1,000 cartuchos útiles calibre 7.62x39 milímetros y 300 bolsas con presunta metanfetamina, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE).

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva, realizaban recorridos de prevención y vigilancia por calles de la cabecera municipal, con apoyo del Grupo Interinstitucional, cuando observaron a la pareja salir de un domicilio con mochilas. Al notar la presencia policial, ambos adoptaron una actitud evasiva e intentaron regresar rápidamente al inmueble.

Los agentes del GOES les dieron alcance y, en la revisión, les encontraron los cinco cargadores y los 1,000 cartuchos, todos del mismo calibre.

Las 300 bolsas transparentes con presunta metanfetamina tenían un peso aproximado de 140 gramos.

Ambos detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.

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