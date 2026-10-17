Detienen a hombre con presunto narcótico en Santa Rosa Jáuregui

Oficiales de la SSPMQ le localizaron una bolsa con sustancia granulada durante una inspección preventiva en Puerto de Aguirre; la Fiscalía definirá su situación legal.

Policías de la SSPMQ custodian a un detenido con el rostro difuminado, junto a una patrulla municipal

El hombre fue detenido por delitos contra la salud en Puerto de Aguirre, delegación Santa Rosa Jáuregui, y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Foto: SSPMQ
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 17, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por delitos contra la salud en la comunidad de Puerto de Aguirre, delegación Santa Rosa Jáuregui, luego de localizarle una bolsa con una sustancia granulada con características similares a un narcótico, informó la corporación.

El hecho ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia que los oficiales realizaban en la zona.

Al circular sobre la carretera 500, los policías observaron al individuo, quien al notar la presencia policial adoptó una actitud evasiva y aceleró el paso.

Tras darle alcance, los oficiales se identificaron como policías municipales y le informaron el motivo de la intervención.

Durante la inspección preventiva, al hombre le fue localizada una bolsa que contenía una sustancia granulada con características similares a un narcótico.

Por ello fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que definirá su situación legal.

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