Querétaro, 17 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por delitos contra la salud en la comunidad de Puerto de Aguirre, delegación Santa Rosa Jáuregui, luego de localizarle una bolsa con una sustancia granulada con características similares a un narcótico, informó la corporación.
El hecho ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia que los oficiales realizaban en la zona.
Al circular sobre la carretera 500, los policías observaron al individuo, quien al notar la presencia policial adoptó una actitud evasiva y aceleró el paso.
Tras darle alcance, los oficiales se identificaron como policías municipales y le informaron el motivo de la intervención.
Durante la inspección preventiva, al hombre le fue localizada una bolsa que contenía una sustancia granulada con características similares a un narcótico.
Por ello fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que definirá su situación legal.