San Juan del Río, 6 de octubre de 2026.- Dos hombres fueron detenidos por delitos contra la salud en San Juan del Río, luego de que elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) les localizaran sustancias ilícitas durante una revisión que inició por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
De acuerdo con la POES, los agentes detectaron a ambos mientras ingerían alcohol en la calle, como parte de los trabajos de seguridad en el municipio, y se aproximaron a ellos por tratarse de una falta administrativa.
Al practicarles una inspección, los policías hallaron las sustancias. La intervención pasó entonces de una falta administrativa a una detención por delitos contra la salud.
Los dos fueron puestos a disposición de la autoridad federal, instancia que determinará su situación jurídica.