Detienen a dos hombres con presunta droga en San Juan del Río

Policías estatales los abordaron por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública; durante la inspección localizaron sustancias ilícitas.

Policías de la POES custodian a dos hombres detenidos con presunta droga en San Juan del Río

Dos hombres fueron detenidos por delitos contra la salud en San Juan del Río, luego de que policías estatales les localizaran sustancias ilícitas durante una revisión por beber en la vía pública. Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

POES
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de octubre de 2026.- Dos hombres fueron detenidos por delitos contra la salud en San Juan del Río, luego de que elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) les localizaran sustancias ilícitas durante una revisión que inició por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

De acuerdo con la POES, los agentes detectaron a ambos mientras ingerían alcohol en la calle, como parte de los trabajos de seguridad en el municipio, y se aproximaron a ellos por tratarse de una falta administrativa.

Al practicarles una inspección, los policías hallaron las sustancias. La intervención pasó entonces de una falta administrativa a una detención por delitos contra la salud.

Los dos fueron puestos a disposición de la autoridad federal, instancia que determinará su situación jurídica.

seguridad sucesos criminalidad

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