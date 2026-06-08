Sheinbaum llama a la vía legal por las elecciones en Coahuila tras la denuncia de Morena

La presidenta evitó pronunciarse sobre el fondo del conflicto y remitió las quejas a las autoridades electorales.

La presidenta Claudia Sheinbaum responde preguntas sobre las elecciones de Coahuila durante la conferencia matutina.

Claudia Sheinbaum respondió a los cuestionamientos sobre la jornada electoral del fin de semana en Coahuila desde Palacio Nacional.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 8 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a que las inconformidades por las elecciones del fin de semana en Coahuila sigan los cauces legales, luego de que Morena denunciara presuntas irregularidades en la jornada que renovó el Congreso local.

Cuestionada sobre las acusaciones durante su conferencia matutina, la mandataria evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto y remitió las quejas a las autoridades correspondientes.

"Hay el proceso jurídico para llegar si es necesario hasta el Tribunal Electoral", indicó.

¿Quién ganó las elecciones en Coahuila 2026?

Los resultados aún deben validarse. En la elección celebrada el domingo se renovaron los 25 espacios del Congreso local; el PRI se declaró ganador de 16 diputaciones, mientras que Morena denunció una posible compra de votos y anomalías durante la votación.

La presidenta insistió en que las instituciones electorales deben hacer su trabajo y en que cualquier inconformidad tiene que ajustarse a los procedimientos que marca la ley.

Con ello evitó respaldar o desestimar las acusaciones de su partido, y trasladó la responsabilidad de resolver el diferendo a los órganos competentes.

El señalamiento de Morena coloca el resultado bajo escrutinio en una entidad donde el tricolor mantiene una presencia histórica en el Congreso. La disputa por la integración de la legislatura local define el equilibrio de fuerzas para los próximos años en el estado.

El cómputo final y la calificación de la elección quedan en manos de las autoridades electorales de Coahuila, cuyas resoluciones podrían ser impugnadas ante los tribunales en las próximas semanas si las inconformidades no se resuelven en la instancia local.

politicaeleccionesclaudia sheinbaumcoahuila

Reciente

Vista del Pleno del Congreso del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, integrado por 25 diputaciones.
México

El PRI defendió en las urnas la mayoría que ya dominaba el Congreso de Coahuila

La alianza encabezada por el tricolor controlaba 16 de las 25 curules y presidía la Junta de Gobierno; Morena llegaba como segunda fuerza.

Representantes de partidos exponen quejas ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila durante la jornada.
México

Denuncian compra de votos con códigos QR en la elección de Coahuila

La oposición acusó al tricolor de coerción electoral y detenciones arbitrarias, mientras el gobernador rechazó cualquier intervención de su administración.

Funcionarios de casilla realizan el conteo de boletas durante la elección para renovar el Congreso de Coahuila.
Política

PRI encabeza los 16 distritos en las elecciones de Coahuila 2026

La coalición PRI-UDC aventaja en el conteo preliminar de las 25 diputaciones, mientras Morena impugna la jornada por presunta compra de votos.

Maquinaria pesada conforma la cortina de un bordo de regulación en el ejido de Banthí durante el arranque del programa Raíces del Agua.
San Juan del Río

JAPAM inicia en Banthí las obras de captación del programa Raíces del Agua

El programa que opera con CONAFOR amplió su cobertura a 11 ejidos y sumó más de 7 millones de pesos para recargar el acuífero.