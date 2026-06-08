Sheinbaum llama a la vía legal por las elecciones en Coahuila tras la denuncia de Morena

Ciudad de México, 8 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a que las inconformidades por las elecciones del fin de semana en Coahuila sigan los cauces legales, luego de que Morena denunciara presuntas irregularidades en la jornada que renovó el Congreso local.

Cuestionada sobre las acusaciones durante su conferencia matutina, la mandataria evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto y remitió las quejas a las autoridades correspondientes.

"Hay el proceso jurídico para llegar si es necesario hasta el Tribunal Electoral", indicó.

¿Quién ganó las elecciones en Coahuila 2026?

Los resultados aún deben validarse. En la elección celebrada el domingo se renovaron los 25 espacios del Congreso local; el PRI se declaró ganador de 16 diputaciones, mientras que Morena denunció una posible compra de votos y anomalías durante la votación.

La presidenta insistió en que las instituciones electorales deben hacer su trabajo y en que cualquier inconformidad tiene que ajustarse a los procedimientos que marca la ley.

Con ello evitó respaldar o desestimar las acusaciones de su partido, y trasladó la responsabilidad de resolver el diferendo a los órganos competentes.

El señalamiento de Morena coloca el resultado bajo escrutinio en una entidad donde el tricolor mantiene una presencia histórica en el Congreso. La disputa por la integración de la legislatura local define el equilibrio de fuerzas para los próximos años en el estado.

El cómputo final y la calificación de la elección quedan en manos de las autoridades electorales de Coahuila, cuyas resoluciones podrían ser impugnadas ante los tribunales en las próximas semanas si las inconformidades no se resuelven en la instancia local.