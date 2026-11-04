Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El estado de Querétaro tendrá cielo medio nublado y lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en las siguientes 24 horas, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C en la ciudad de Santiago de Querétaro, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico del clima rige de las 06:00 horas del 4 de noviembre a las 06:00 horas del 5 de noviembre. En ese lapso el viento soplará del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

El SMN atribuye las lluvias aisladas en Querétaro, igual que en Hidalgo y Morelos, a canales de baja presión en el interior del país y al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Por la mañana predominará el ambiente fresco en la mayor parte de la entidad y frío, con bancos de niebla, en las zonas altas. El SMN advierte que esos bancos podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

En la tarde, el ambiente será cálido, y templado en las zonas altas.

La capital pronostica 12 °C de mínima y 26 °C de máxima. En las últimas 24 horas, el Observatorio Querétaro registró 15.4 °C y 30.7 °C, y en el estado no hubo registro de precipitación.

Las máximas más altas de ese periodo se midieron en Jalpan, con 35.0 °C, y Peñamiller, con 32.0 °C; El Pueblito, Carrillo, Derivadora San José y Constitución de 1917 llegaron a 31.0 °C. San Ildefonso fue la estación más fría, con 8.0 °C de mínima y 25.0 °C de máxima, seguida de Constitución de 1917, con 10.0 °C de mínima. Jalpan también marcó la mínima más alta, de 19.0 °C.

En la Mesa Central, región donde el SMN ubica a Querétaro, Puebla tendrá cielo nublado con intervalos de chubascos y no se prevé lluvia en Guanajuato ni Tlaxcala. Las rachas de 30 a 50 kilómetros por hora se concentran en Hidalgo y Puebla; en Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala y Morelos serán de hasta 30.

Las lluvias de mayor intensidad se concentran en el sur del país. Una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el sur y sureste del territorio nacional originará lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el centro y sur de Michoacán, la costa de Guerrero y el suroeste de Oaxaca.

Podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, y provocar aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El SMN mantiene vigilancia sobre el frente frío número 4, que se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional y dejará chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Nuevo León.