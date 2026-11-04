Clima en Querétaro: lluvias aisladas y máxima de 26 °C

El viento soplará del este y noreste con rachas de hasta 30 km/h y la mañana será fresca en la mayor parte del estado.

Nubes blancas y una nube oscura sobre un cielo azul, imagen de referencia del pronóstico de lluvias aisladas

El SMN pronostica cielo medio nublado y lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Querétaro durante las siguientes 24 horas. Imagen de referencia.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El estado de Querétaro tendrá cielo medio nublado y lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en las siguientes 24 horas, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C en la ciudad de Santiago de Querétaro, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico del clima rige de las 06:00 horas del 4 de noviembre a las 06:00 horas del 5 de noviembre. En ese lapso el viento soplará del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

El SMN atribuye las lluvias aisladas en Querétaro, igual que en Hidalgo y Morelos, a canales de baja presión en el interior del país y al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Por la mañana predominará el ambiente fresco en la mayor parte de la entidad y frío, con bancos de niebla, en las zonas altas. El SMN advierte que esos bancos podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

En la tarde, el ambiente será cálido, y templado en las zonas altas.

La capital pronostica 12 °C de mínima y 26 °C de máxima. En las últimas 24 horas, el Observatorio Querétaro registró 15.4 °C y 30.7 °C, y en el estado no hubo registro de precipitación.

Las máximas más altas de ese periodo se midieron en Jalpan, con 35.0 °C, y Peñamiller, con 32.0 °C; El Pueblito, Carrillo, Derivadora San José y Constitución de 1917 llegaron a 31.0 °C. San Ildefonso fue la estación más fría, con 8.0 °C de mínima y 25.0 °C de máxima, seguida de Constitución de 1917, con 10.0 °C de mínima. Jalpan también marcó la mínima más alta, de 19.0 °C.

En la Mesa Central, región donde el SMN ubica a Querétaro, Puebla tendrá cielo nublado con intervalos de chubascos y no se prevé lluvia en Guanajuato ni Tlaxcala. Las rachas de 30 a 50 kilómetros por hora se concentran en Hidalgo y Puebla; en Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala y Morelos serán de hasta 30.

Las lluvias de mayor intensidad se concentran en el sur del país. Una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el sur y sureste del territorio nacional originará lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el centro y sur de Michoacán, la costa de Guerrero y el suroeste de Oaxaca.

Podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, y provocar aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El SMN mantiene vigilancia sobre el frente frío número 4, que se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional y dejará chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Nuevo León.

clima lluvias medio ambiente

Reciente

Hombre que habla en el podio del Poder Legislativo de Querétaro, acompañado de cuatro personas, durante la presentación de la iniciativa.
Legislatura

Proponen defensoría gratuita para docentes en Querétaro

Enrique Correa y legisladores del PAN impulsan la iniciativa “Escuelas Seguras, Docentes Protegidos” ante hechos de violencia en planteles del país.

Zona cerril de Cerro Gordo, en San Juan del Río, donde una mujer extraviada fue localizada con vida tras un operativo de búsqueda
San Juan del Río

Hallan viva a mujer extraviada en Cerro Gordo, San Juan del Río

Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal la ubicaron tras una búsqueda en la parte alta del cerro; fue trasladada a un hospital.

Grupo de participantes posa de pie y sentado tras una mesa en la firma del acuerdo de asistentes de idiomas Querétaro-Quebec
Querétaro

Querétaro y Quebec firman acuerdo para asistentes de idiomas

Los asistentes colaborarán con docentes de español o francés en primaria, secundaria y centros colegiados o universitarios de ambas regiones.

Carpas con la leyenda Gobierno del Estado de Querétaro y el logotipo de Aquí Contigo, con personas sentadas recibiendo atención en la jornada de Cerro Gordo, San Juan del Río.
San Juan del Río

Licencias, lo más pedido en Aquí Contigo en San Juan del Río

Unas 150 personas acudieron a la localidad de Cerro Gordo; la próxima jornada será en El Palmar, Cadereyta, con apoyos del DIF Estatal.