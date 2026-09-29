Sinergia: 4 cateos dejan 5 detenidos en Querétaro y Corregidora

En Truchuelo se aseguraron armas de fuego, 18 cartuchos y dinero en efectivo; en Colinas del Sol se localizaron sustancias con características de narcótico.

Personal de la Fiscalía de Querétaro durante cateos del operativo Sinergia en Querétaro y Corregidora
  • Cuatro cateos de la estrategia Sinergia en Querétaro y Corregidora dejaron cinco personas detenidas y tres inmuebles asegurados. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de septiembre de 2026.- Cinco personas fueron detenidas durante la ejecución de cuatro órdenes de cateo en los municipios de Querétaro y Corregidora, como parte de un operativo de la estrategia Sinergia de la Fiscalía General del Estado, que además aseguró tres inmuebles y diversos indicios relacionados con las investigaciones.

En la zona de Truchuelo fueron detenidas tres personas. Ahí se aseguraron armas de fuego, 18 cartuchos, dinero en efectivo, equipos de telefonía celular, bolsas dosificadoras y sustancias con características de narcótico, entre otros indicios.

En Colinas del Sol, en Corregidora, otras dos personas fueron detenidas y se localizaron diversas sustancias con características de narcótico.

En un inmueble ubicado sobre Anillo Vial Fray Junípero Serra fueron localizadas sustancias en distintas presentaciones, dos básculas grameras y un equipo de telefonía celular. En Milenio III, en la capital, un inmueble quedó asegurado como parte de la investigación.

Las intervenciones fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID), con apoyo de la Policía Estatal de Querétaro (POES), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora y el Gabinete de Seguridad federal, a través de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de la coordinación operativa de Sinergia.

Las cinco personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, y los indicios asegurados serán analizados por Servicios Periciales.

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