Querétaro, 29 de septiembre de 2026.- Cinco personas fueron detenidas durante la ejecución de cuatro órdenes de cateo en los municipios de Querétaro y Corregidora, como parte de un operativo de la estrategia Sinergia de la Fiscalía General del Estado, que además aseguró tres inmuebles y diversos indicios relacionados con las investigaciones.
En la zona de Truchuelo fueron detenidas tres personas. Ahí se aseguraron armas de fuego, 18 cartuchos, dinero en efectivo, equipos de telefonía celular, bolsas dosificadoras y sustancias con características de narcótico, entre otros indicios.
En Colinas del Sol, en Corregidora, otras dos personas fueron detenidas y se localizaron diversas sustancias con características de narcótico.
En un inmueble ubicado sobre Anillo Vial Fray Junípero Serra fueron localizadas sustancias en distintas presentaciones, dos básculas grameras y un equipo de telefonía celular. En Milenio III, en la capital, un inmueble quedó asegurado como parte de la investigación.
Las intervenciones fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID), con apoyo de la Policía Estatal de Querétaro (POES), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora y el Gabinete de Seguridad federal, a través de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de la coordinación operativa de Sinergia.
Las cinco personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, y los indicios asegurados serán analizados por Servicios Periciales.