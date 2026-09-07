Corregidora reúne a 600 personas en la carrera SombreRun 2026

El diputado local Paul Ospital destacó que el deporte fortalece la convivencia familiar y promueve hábitos saludables entre las nuevas generaciones.

Grupo de participantes con sombrero posa tras concluir la carrera SombreRun 2026 en Corregidora.

Ospital reconoció a Jair Miquel y a Eli Olvera por impulsar una actividad incluyente pensada para disfrutar en familia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 7 de septiembre de 2026.- La carrera SombreRun 2026 reunió a alrededor de 600 personas en Preserve Sur, de las cuales cerca de 450 corrieron las distancias de tres y cinco kilómetros entre sombreros, bandas, música y baile.

El evento fue organizado por Evolución A.C., que encabeza Jair Miquel, junto con la regidora de Corregidora Eli Olvera.

El diputado local Paul Ospital, presente en la carrera, afirmó que el deporte es una de las mejores herramientas para construir comunidad, fortalecer la convivencia familiar y apostar por una vida más saludable.

Ospital consideró que las nuevas generaciones están cada vez más preocupadas por sentirse bien, cuidar su salud y mantenerse activas, por lo que impulsar espacios públicos que conviertan el ejercicio en una experiencia divertida y familiar es una forma de fomentar esos hábitos.

El legislador reconoció a Jair Miquel y a Eli Olvera por impulsar una actividad incluyente y pensada para disfrutar en familia.

Miquel, presidente de Evolución A.C., destacó que las familias buscan espacios para activarse, convivir y pasarla bien: "el deporte nos ayuda a sentirnos mejor, pero también nos permite fortalecer los lazos que nos unen como comunidad".

politica movimiento ciudadano paul ospital corregidora

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