Corregidora, 7 de septiembre de 2026.- La carrera SombreRun 2026 reunió a alrededor de 600 personas en Preserve Sur, de las cuales cerca de 450 corrieron las distancias de tres y cinco kilómetros entre sombreros, bandas, música y baile.
El evento fue organizado por Evolución A.C., que encabeza Jair Miquel, junto con la regidora de Corregidora Eli Olvera.
El diputado local Paul Ospital, presente en la carrera, afirmó que el deporte es una de las mejores herramientas para construir comunidad, fortalecer la convivencia familiar y apostar por una vida más saludable.
Ospital consideró que las nuevas generaciones están cada vez más preocupadas por sentirse bien, cuidar su salud y mantenerse activas, por lo que impulsar espacios públicos que conviertan el ejercicio en una experiencia divertida y familiar es una forma de fomentar esos hábitos.
El legislador reconoció a Jair Miquel y a Eli Olvera por impulsar una actividad incluyente y pensada para disfrutar en familia.
Miquel, presidente de Evolución A.C., destacó que las familias buscan espacios para activarse, convivir y pasarla bien: "el deporte nos ayuda a sentirnos mejor, pero también nos permite fortalecer los lazos que nos unen como comunidad".