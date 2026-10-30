Tepeji del Río, Hidalgo, 30 de octubre de 2026.- Una persona murió y siete resultaron lesionadas en una carambola registrada durante la mañana en el kilómetro 81 de la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río, Hidalgo, y Jilotepec, Estado de México, donde se vieron involucrados tres tractocamiones y varios vehículos particulares, de acuerdo con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tepeji del Río.

Uno de los automóviles se incendió. Otro, un BMW, terminó volcado y aplastado, y una camioneta quedó atrapada entre las unidades.

Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron a siete personas lesionadas y confirmaron el fallecimiento de una más, cuya identidad no fue dada a conocer. En las labores participaron personal de CAPUFE y de la Guardia Nacional.

Por el percance se redujeron carriles en ambos sentidos y hubo cierres parciales de la circulación mientras se atendía la emergencia. Más tarde, CAPUFE informó que el tránsito quedó restablecido con reducción de carriles y carga vehicular por los trabajos de retiro de las unidades.

La autopista México-Querétaro es una de las principales conexiones para viajeros y para habitantes de San Juan del Río, Querétaro. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución en el tramo.