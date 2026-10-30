Transporte de carga causa carambola en la México Querétaro

En el percance participaron tres tractocamiones y vehículos particulares; un automóvil se incendió y la circulación se afectó en ambos sentidos.

Camioneta roja destrozada contra el contenedor de un tractocamión, con otros tractocamiones al fondo, en una imagen ilustrativa de la carambola en la autopista México-Querétaro.

Una persona murió y siete resultaron lesionadas en la carambola del kilómetro 81 de la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río, Hidalgo, de acuerdo con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos.

Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 30, 2026
Ana Cecilia Márquez
See Full Bio

Tepeji del Río, Hidalgo, 30 de octubre de 2026.- Una persona murió y siete resultaron lesionadas en una carambola registrada durante la mañana en el kilómetro 81 de la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río, Hidalgo, y Jilotepec, Estado de México, donde se vieron involucrados tres tractocamiones y varios vehículos particulares, de acuerdo con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tepeji del Río.

Uno de los automóviles se incendió. Otro, un BMW, terminó volcado y aplastado, y una camioneta quedó atrapada entre las unidades.

Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron a siete personas lesionadas y confirmaron el fallecimiento de una más, cuya identidad no fue dada a conocer. En las labores participaron personal de CAPUFE y de la Guardia Nacional.

Por el percance se redujeron carriles en ambos sentidos y hubo cierres parciales de la circulación mientras se atendía la emergencia. Más tarde, CAPUFE informó que el tránsito quedó restablecido con reducción de carriles y carga vehicular por los trabajos de retiro de las unidades.

La autopista México-Querétaro es una de las principales conexiones para viajeros y para habitantes de San Juan del Río, Querétaro. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución en el tramo.

hidalgo sucesos accidente movilidad

Reciente

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro y coordinador estatal del PAN, posa en su oficina frente a un cuadro de astronautas.
Editorial

Felifer Macías ve la estabilidad de Querétaro en juego en 2027

El presidente municipal de Querétaro y coordinador estatal del PAN enumeró seis factores que, afirmó, amenazan al estado y llamó a su partido a mantener la unidad.

Grupo de vecinos y funcionarios aplaude durante una reunión al aire libre en una calle.
San Juan del Río

JAPAM renueva tuberías en calle Netzahualcóyotl, San Juan del Río

Los trabajos van del 3 de noviembre al 10 de diciembre, por etapas, e incluyen una línea de drenaje sanitario y dos de agua potable.

Tres regidores de oposición posan de pie frente a una fuente en un jardín de San Juan del Río
San Juan del Río

Regidores de oposición piden comparecencias en San Juan del Ríos

Vania Camacho, Oscar Sandoval y Víctor Rocha proponen transmisión en vivo, preguntas ciudadanas en tiempo real y un correo institucional para dudas.

Elementos de seguridad y funcionarios frente a las letras de cempasúchil de Corregidora en el operativo de Día de Muertos
Corregidora

Corregidora vigila panteones y Festival por Día de Muertos

Participan Seguridad Pública, Protección Civil, Movilidad y la Policía Estatal, con patrullas, cuatrimotos, binomios caninos K9 y monitoreo desde el C4.