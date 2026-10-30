Aseguran en CDMX a sospechoso de dejar cebos envenenados

La SSC identificó al sospechoso tras denuncias vecinales y seguimiento de cámaras; fue asegurado en Atlixco y Juan Escutia y será llevado al Ministerio Público.

Dos policías de la SSC sujetan a un hombre esposado y con el rostro cubierto, asegurado por cebos envenenados en CDMX
  • Un hombre fue asegurado por oficiales de la SSC en la Ciudad de México, sospechoso de dejar cebos envenenados para animales de compañía. Se presume su inocencia mientras no se determine lo contrario.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 30, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que aseguró a un hombre sospechoso de haber dejado cebos envenenados para animales de compañía en inmediaciones de la colonia Condesa y el Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La identificación del sospechoso derivó de las denuncias de vecinos de la zona y del seguimiento de cámaras, de acuerdo con la corporación.

El día de hoy, oficiales de la SSC le marcaron el alto, en inmediaciones de la calle Atlixco y Juan Escutia, a un hombre que coincidía con las características del sospechoso.

Durante una revisión preventiva, el hombre comenzó a insultar y agredir a los uniformados, por lo que fue asegurado.

La SSC indicó que será trasladado al Ministerio Público correspondiente, instancia a la que le corresponderá determinar su situación jurídica.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto habría dejado los cebos como respuesta a una agresión que un familiar suyo sufrió por parte de un perro en días pasados.

La corporación precisó que la información se encuentra en desarrollo.

Los cebos envenenados dirigidos a animales de compañía en la Condesa y el Parque España fueron motivo de denuncias de vecinos, que derivaron en la identificación del sospechoso.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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