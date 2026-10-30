Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que aseguró a un hombre sospechoso de haber dejado cebos envenenados para animales de compañía en inmediaciones de la colonia Condesa y el Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La identificación del sospechoso derivó de las denuncias de vecinos de la zona y del seguimiento de cámaras, de acuerdo con la corporación.

El día de hoy, oficiales de la SSC le marcaron el alto, en inmediaciones de la calle Atlixco y Juan Escutia, a un hombre que coincidía con las características del sospechoso.

Durante una revisión preventiva, el hombre comenzó a insultar y agredir a los uniformados, por lo que fue asegurado.

La SSC indicó que será trasladado al Ministerio Público correspondiente, instancia a la que le corresponderá determinar su situación jurídica.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto habría dejado los cebos como respuesta a una agresión que un familiar suyo sufrió por parte de un perro en días pasados.

La corporación precisó que la información se encuentra en desarrollo.

Los cebos envenenados dirigidos a animales de compañía en la Condesa y el Parque España fueron motivo de denuncias de vecinos, que derivaron en la identificación del sospechoso.