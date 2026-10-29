Querétaro, 29 de octubre.- El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico presentó el 26 de octubre una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por la falta de representación de la comunidad LGBTQ+ en cargos públicos y la ausencia de acciones afirmativas que la garanticen.

Walter López González, vocero del colectivo, explicó que Querétaro es una de las pocas entidades que no contempla acciones afirmativas para esta comunidad, ni en los ayuntamientos ni en la Legislatura local.

La petición central es que el IEEQ levante censos en los municipios para determinar a qué grupo le corresponde estar representado en cada uno. López González resumió así el planteamiento:

“Todo lo que necesitamos es que haya este mecanismo de compensación llamado acción afirmativa, para que grupos que nunca han estado representados en la Legislatura o en los cabildos puedan llegar y construir leyes mucho más amplias para todas las personas”.

La nueva Ley Electoral reconoce de manera formal la participación de los grupos de atención prioritaria: personas adultas mayores, jóvenes, personas con discapacidad, migrantes afromexicanos y comunidad LGBTQ+. Sin embargo, no establece cuotas ni fórmulas para que lleguen a los cargos.

El colectivo acudió al IEEQ porque es el organismo que organiza las elecciones y debe garantizar protocolos equitativos.

Según el vocero, los partidos suelen dar prioridad a jóvenes y adultos mayores, por lo que las personas LGBTQ, con discapacidad, afromexicanas y migrantes quedan fuera. Ninguno de esos grupos ha llegado a la Legislatura ni a los cabildos.

Las acciones afirmativas son políticas o mecanismos temporales, proporcionales, razonables y objetivos que buscan reducir la desventaja histórica y la discriminación.