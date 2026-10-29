San Juan del Río, 29 de octubre de 2026.- Movimiento Ciudadano acompañará con amparos a la comunidad LGBT+ contra el Congreso de Querétaro por omisión legislativa en materia de identidad de género.

La diputada federal Laura Ballesteros, coordinadora estatal del partido, hizo el anuncio en una rueda de prensa convocada por la Delegación Estatal de Trabajadores y Productores y la Coordinación Municipal de San Juan del Río, tras lo que calificó como el segundo veto del gobernador Mauricio Kuri a la Ley de Identidad de Género. El encuentro fue abierto por la delegada estatal Armida Siqueiros.

El Congreso, dijo, está obligado a homologar su marco normativo.

Ballesteros apoyó esa tesis en tres referentes: los artículos 1 y 4 de la Constitución, que establecen la igualdad, la no discriminación y el derecho a la identidad; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su decir exige armonizar las leyes estatales; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1, 2, 3, 11, 18 y 24, junto con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como precedente citó los amparos por omisión legislativa que organizaciones civiles ganaron contra el Congreso de la Unión por la prohibición de plásticos de un solo uso: la Corte envió un extrañamiento a los legisladores federales para exigirles que legislaran. Ballesteros expresó confianza en que la ley les dará la razón a quienes presenten los amparos en Querétaro.

La legisladora sostuvo que la devolución de la ley al Legislativo forma parte de esa omisión y será parte de la argumentación de los amparos. Cuestionó que el segundo veto se sustente en una recolección de firmas y dijo que desoír a un Congreso que votó dos veces a favor revela una actitud autoritaria. Pidió al gobernador dejar de entorpecer el ejercicio de los derechos humanos y ser parte de la solución y no del problema.

Sobre la defensa de esos derechos, afirmó que “los derechos ni se regatean, ni se consultan”.

Ballesteros señaló que la resistencia también se ejerce con el uso de las leyes. Prometió que el partido estará de manera permanente con la comunidad LGBT+ y planteó como lema “todos los derechos, todas las personas”.