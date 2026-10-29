MC acompañará amparos por Ley de Identidad en Querétaro

La diputada federal Laura Ballesteros fundamentó la omisión legislativa en la Constitución, la jurisprudencia de la Suprema Corte y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Rueda de prensa de Movimiento Ciudadano en San Juan del Río sobre amparos por identidad de género, con integrantes de la comunidad LGBT+ que sostienen la bandera del orgullo y la bandera trans detrás de la mesa.

Movimiento Ciudadano acompañará con amparos a la comunidad LGBT+ contra el Congreso de Querétaro por omisión legislativa en materia de identidad de género.

Getting your Trinity Audio player ready...
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 29, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
See Full Bio

San Juan del Río, 29 de octubre de 2026.- Movimiento Ciudadano acompañará con amparos a la comunidad LGBT+ contra el Congreso de Querétaro por omisión legislativa en materia de identidad de género.

La diputada federal Laura Ballesteros, coordinadora estatal del partido, hizo el anuncio en una rueda de prensa convocada por la Delegación Estatal de Trabajadores y Productores y la Coordinación Municipal de San Juan del Río, tras lo que calificó como el segundo veto del gobernador Mauricio Kuri a la Ley de Identidad de Género. El encuentro fue abierto por la delegada estatal Armida Siqueiros.

El Congreso, dijo, está obligado a homologar su marco normativo.

Ballesteros apoyó esa tesis en tres referentes: los artículos 1 y 4 de la Constitución, que establecen la igualdad, la no discriminación y el derecho a la identidad; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su decir exige armonizar las leyes estatales; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1, 2, 3, 11, 18 y 24, junto con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como precedente citó los amparos por omisión legislativa que organizaciones civiles ganaron contra el Congreso de la Unión por la prohibición de plásticos de un solo uso: la Corte envió un extrañamiento a los legisladores federales para exigirles que legislaran. Ballesteros expresó confianza en que la ley les dará la razón a quienes presenten los amparos en Querétaro.

La legisladora sostuvo que la devolución de la ley al Legislativo forma parte de esa omisión y será parte de la argumentación de los amparos. Cuestionó que el segundo veto se sustente en una recolección de firmas y dijo que desoír a un Congreso que votó dos veces a favor revela una actitud autoritaria. Pidió al gobernador dejar de entorpecer el ejercicio de los derechos humanos y ser parte de la solución y no del problema.

Sobre la defensa de esos derechos, afirmó que “los derechos ni se regatean, ni se consultan”.

Ballesteros señaló que la resistencia también se ejerce con el uso de las leyes. Prometió que el partido estará de manera permanente con la comunidad LGBT+ y planteó como lema “todos los derechos, todas las personas”.

politica movimiento ciudadano identidad de género san juan del rio

Reciente

ntegrantes de colectivos LGBT+ en rueda de prensa sobre la Ley de Identidad de Género en San Juan del Río; un hombre con gorra habla al micrófono junto a una bandera trans con mensajes escritos.
San Juan del Río

Colectivos: ley de identidad en Querétaro es solo para adultos

Walter Mercado dijo que la norma permitiría ajustar documentos para postularse a empleos y obtener títulos acordes con la identidad de la persona.

Joven con playera del colectivo Orgullo San Juan del Río, bajo un portal durante la rueda de prensa sobre la Ley de Identidad de Género en San Juan del Río.
San Juan del Río

En San Juan del Río piden a diputados apoyar Ley de Identidad

León Miranda, de Orgullo San Juan del Río, e Ibrahim Prado, de Movimiento Ciudadano, plantearon que los legisladores locales respalden la ley.

Detenido con rostro difuminado junto a agentes de la PID y de la Fiscalía del Estado de México por tentativa de feminicidio
Querétaro

Detienen en El Marqués a buscado por tentativa de feminicidio

Policías municipales lo aseguraron en Ciudad Maderas y lo entregaron a la PID, que cumplimentó la orden de aprehensión vigente en el Estado de México.

Ilustración conceptual de aspirantes del PAN en San Juan del Río: una lupa sobre la escalera de cargos que lleva a una urna
Querétaro

San Juan del Río: el PAN y la tentación de repartir candidaturas desde el poder