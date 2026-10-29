San Juan del Río, 29 de octubre de 2026.- La Ley de Identidad de Género de Querétaro no se refiere a niñas, niños ni adolescentes, sino que establece un trámite administrativo para que personas adultas de nacionalidad mexicana ajusten sus documentos a su identidad, según explicaron colectivos de la comunidad LGBT+ en San Juan del Río.

Walter Mercado, activista de la comunidad LGBT+ de la capital queretana, precisó durante una rueda de prensa de Movimiento Ciudadano que la norma no habla de infancias ni de adolescencias trans.

Se trata, dijo, de un procedimiento para mexicanos con mayoría de edad, no para extranjeros, que les permita homologar su documento de identidad con la identidad con la que se reconocen.

Con ese ajuste, explicó, podrían postularse a empleos y obtener títulos universitarios y académicos acordes con su identidad.

Mercado refirió que los colectivos llevan un registro de casos: personas que envían su solicitud y su título de manera digital, reciben una carta de intención de contratación como la mejor candidatura y, al presentarse a la entrevista, encuentran que la vacante aparece ocupada.

La diputada federal Laura Ballesteros dijo que ha recibido denuncias de personas de la comunidad: sin documentos que reflejen la identidad con la que se reconocen, resulta imposible avanzar para conseguir trabajo o acceder a servicios de salud, y eso produce una discriminación constante. Planteó también despatologizar la transexualidad: “no hay nada que curar”.

Ibrahim Prado, delegado estatal de Diversidad de Movimiento Ciudadano, señaló que en Querétaro persisten barreras de empleo y educación para las personas trans y no binarias, y pidió dejar de revictimizar a esas poblaciones.