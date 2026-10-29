Colectivos: ley de identidad en Querétaro es solo para adultos

Walter Mercado dijo que la norma permitiría ajustar documentos para postularse a empleos y obtener títulos acordes con la identidad de la persona.

ntegrantes de colectivos LGBT+ en rueda de prensa sobre la Ley de Identidad de Género en San Juan del Río; un hombre con gorra habla al micrófono junto a una bandera trans con mensajes escritos.

Colectivos LGBT+ explicaron en San Juan del Río que la Ley de Identidad de Género establece un trámite administrativo para personas adultas de nacionalidad mexicana.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 29, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 29 de octubre de 2026.- La Ley de Identidad de Género de Querétaro no se refiere a niñas, niños ni adolescentes, sino que establece un trámite administrativo para que personas adultas de nacionalidad mexicana ajusten sus documentos a su identidad, según explicaron colectivos de la comunidad LGBT+ en San Juan del Río.

Walter Mercado, activista de la comunidad LGBT+ de la capital queretana, precisó durante una rueda de prensa de Movimiento Ciudadano que la norma no habla de infancias ni de adolescencias trans.

Se trata, dijo, de un procedimiento para mexicanos con mayoría de edad, no para extranjeros, que les permita homologar su documento de identidad con la identidad con la que se reconocen.

Con ese ajuste, explicó, podrían postularse a empleos y obtener títulos universitarios y académicos acordes con su identidad.

Mercado refirió que los colectivos llevan un registro de casos: personas que envían su solicitud y su título de manera digital, reciben una carta de intención de contratación como la mejor candidatura y, al presentarse a la entrevista, encuentran que la vacante aparece ocupada.

La diputada federal Laura Ballesteros dijo que ha recibido denuncias de personas de la comunidad: sin documentos que reflejen la identidad con la que se reconocen, resulta imposible avanzar para conseguir trabajo o acceder a servicios de salud, y eso produce una discriminación constante. Planteó también despatologizar la transexualidad: “no hay nada que curar”.

Ibrahim Prado, delegado estatal de Diversidad de Movimiento Ciudadano, señaló que en Querétaro persisten barreras de empleo y educación para las personas trans y no binarias, y pidió dejar de revictimizar a esas poblaciones.

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