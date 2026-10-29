San Juan del Río, 29 de octubre de 2026.- Integrantes de colectivos LGBT+ y dirigentes de Movimiento Ciudadano pidieron a los diputados locales de San Juan del Río, Memo Vega y Adriana Meza, apoyar la Ley de Identidad de Género, que el Congreso aprobó en dos ocasiones y que el gobernador Mauricio Kuri regresó por segunda vez.

León Miranda, fundador del colectivo Orgullo San Juan del Río, dirigió el llamado a los dos legisladores. Se identificó como sanjuanense y les pidió respaldar la lucha de la comunidad trans: son personas, ciudadanos y queretanos, argumentó, y merecen ese apoyo.

Para él, no es una causa de partidos ni de colores, sino un movimiento social.

Ibrahim Prado, delegado estatal de Diversidad de Movimiento Ciudadano, ofreció su primera rueda de prensa en ese cargo en el municipio donde creció y comenzó su carrera política. Exhortó a Vega y a Meza, esta última presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, a hacer el trabajo correcto para que la iniciativa sea una realidad.

Prado advirtió que los vetos han derivado en discursos de odio contra las poblaciones LGBT+, sobre todo contra personas trans y no binarias, y que en Querétaro persisten barreras de empleo y educación.

El llamado se hizo durante la rueda de prensa que encabezó la diputada federal Laura Ballesteros, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, quien anunció que el partido acompañará amparos contra el Congreso por omisión legislativa.

Miranda, cuyo colectivo organiza desde 2021 la marcha del orgullo en San Juan del Río, cerró su intervención con una consigna que repitió tres veces: “Aquí está la resistencia trans”. Dijo que la comunidad no se dará por vencida y que la ley va a pasar.