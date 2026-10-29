Legislatura de Querétaro otorga Medalla Jáidar a Alejandra Medina

El Pleno votó por cédula una terna propuesta por la Junta de Coordinación Política, que analizó ocho candidaturas para la distinción.

Personas de pie con la mano en el pecho en el recinto de la Legislatura de Querétaro, con una urna de cristal sobre una mesa en primer plano y público en la galería superior.

El Pleno designó a Alejandra Eugenia Medina Rivera mediante votación por cédula entre las tres integrantes de la terna.

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Kary García
Por Kary García Oct 29, 2026
Kary García
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Querétaro, 29 de octubre de 2026.- El Pleno de la LXI Legislatura de Querétaro eligió por cédula a Alejandra Eugenia Medina Rivera, de entre tres candidatas, para otorgarle la Medalla de Honor Alejandra Jáidar Matalobos del Poder Legislativo, distinción que recibió en Sesión Solemne.

La comisión de cortesía, integrada por las diputadas Perla Patricia Flores Suárez y María Blanca Flor Benítez Estrada, acompañó a Medina Rivera al recinto legislativo. Ahí, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, le impuso la medalla.

La autora de la propuesta de la medalla, la diputada Laura Andrea Tovar Saavedra, hizo ante el Pleno una remembranza de la científica que le da nombre y explicó el propósito de la distinción: reconocer el talento, la perseverancia y las aportaciones de las mujeres que, desde la ciencia, la tecnología y la innovación, contribuyen a transformar la realidad.

Con ella, dijo, el Poder Legislativo busca saldar una deuda histórica con mujeres cuyos conocimientos, descubrimientos y contribuciones han sido fundamentales para el desarrollo de la humanidad y durante mucho tiempo permanecieron invisibilizados.

“Tenemos claro que la ciencia, el talento y la capacidad de imaginar, descubrir, investigar y transformar nuestro entorno, no tienen género. Sin embargo, durante generaciones, las mujeres han tenido que enfrentar obstáculos adicionales para acceder a la educación científica, desarrollar sus investigaciones, consolidar sus carreras y ocupar espacios de liderazgo”, afirmó Tovar Saavedra.

Reconocer esas aportaciones, planteó la legisladora, es un acto de justicia y también una forma de construir una sociedad más igualitaria, en la que ninguna niña renuncie a sus aspiraciones por prejuicios, estereotipos o barreras sociales.

Alejandra Jáidar Matalobos, describió, fue una científica mexicana que abrió camino en un ámbito en el que las mujeres enfrentaban importantes barreras.

“Alejandra Jáidar fue física, investigadora, académica y divulgadora científica; su trayectoria estuvo marcada por el rigor, la disciplina y una profunda convicción”, afirmó.

de veinte personas posan de pie en el recinto de la Legislatura de Quer\u00e9taro durante la Sesi\u00f3n Solemne de la Medalla de Honor Alejandra J\u00e1idar Matalobos, entre banderas de M\u00e9xico y un escudo. Alejandra Eugenia Medina Rivera, elegida por cédula entre tres candidatas, recibió en Sesión Solemne la Medalla de Honor Alejandra Jáidar Matalobos del Poder Legislativo. rotativo.com.mx

La contribución de Jáidar trascendió los espacios de investigación, añadió Tovar Saavedra, porque comprendió que la ciencia también debía comunicarse, acercarse a las nuevas generaciones y convertirse en una herramienta para despertar vocaciones y ampliar horizontes.

La diputada Teresita Calzada Rovirosa leyó el Acuerdo con el que la Junta de Coordinación Política propuso al Pleno la terna: Criseida Ruiz Aguilar, Alejandra Eugenia Medina Rivera y Margarita Teresa de Jesús García Gasca.

Calzada Rovirosa informó que se presentaron ocho candidaturas en total. Tras revisar las postulaciones, la Junta analizó y valoró las trayectorias, aportaciones y méritos acreditados por las candidatas, atendiendo a la finalidad de la distinción y a los criterios del Decreto de creación y de la convocatoria emitida.

A las mujeres que se inscribieron en la convocatoria, Tovar Saavedra les expresó felicitaciones: conocer de primera mano sus trayectorias, dijo, permitió constatar que todas son merecedoras del más amplio reconocimiento por su trabajo y sus aportaciones.

La convocatoria se publicó y difundió del 3 al 13 de febrero de 2026, por lo menos en dos ocasiones en tres de los periódicos de mayor circulación del estado y, al menos una vez, en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Querétaro, en La Sombra de Arteaga y en el portal electrónico del Poder Legislativo, informó Meza Argaluza al dar cuenta del orden del día. Las propuestas de candidatas se recibieron en la Oficialía de Partes.

Antes de que iniciara el desahogo de la sesión, Meza Argaluza había dicho que asumir la Presidencia de la Mesa Directiva es, ante todo, una responsabilidad institucional que recibe con profundo respeto y con el compromiso de estar a la altura de la confianza depositada en esa encomienda.

Durante estos meses al frente del Congreso, indicó, su actuación se guiará por la institucionalidad, la imparcialidad, el diálogo, la apertura y el respeto a la pluralidad.

La imparcialidad no significa renunciar a las convicciones, planteó, sino garantizar que las ideas de todas y todos puedan expresarse en condiciones de respeto, legalidad y equidad.

“Ejerceré esta presidencia sin distingos, ni preferencias, mi compromiso es y será con el orden parlamentario y con el respeto a los derechos y responsabilidades de cada integrante de esta legislatura”, aseveró la diputada.

La medalla que recibió Medina Rivera lleva la inscripción “Alejandra Jaidar, primera física en México”.


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