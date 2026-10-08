Canacintra San Juan del Río, sin datos de recortes en 2027

Víctor Hugo Rodríguez López explicó que las empresas se acercan a la bolsa de trabajo solo por sus necesidades de personal.

Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra, habla sobre recortes de personal en San Juan del Río
  • Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, consideró difícil anticipar si habrá recortes de personal hacia el cierre de 2026 o en 2027.
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 08, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 8 Octubre 2026.- Canacintra San Juan del Río no cuenta con información directa sobre posibles recortes de personal hacia el cierre de este año ni para 2027, porque las empresas no se la reportan al gremio.

El presidente del organismo, Víctor Hugo Rodríguez López, explicó que la Cámara opera una bolsa de trabajo. Son las empresas quienes llegan a ella cuando requieren personal, no al revés.

Ese esquema, dijo, limita lo que Canacintra puede saber. Por eso consideró difícil anticipar si habrá recortes. Lo que sí observa, señaló, es un panorama mixto: hay compañías que están contratando y otras que posiblemente ajustan sus modelos de negocio.

Con ese contexto, Rodríguez López prevé un cierre de año moderado, pero positivo.

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