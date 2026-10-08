San Juan del Río, 8 Octubre 2026.- Canacintra San Juan del Río no cuenta con información directa sobre posibles recortes de personal hacia el cierre de este año ni para 2027, porque las empresas no se la reportan al gremio.

El presidente del organismo, Víctor Hugo Rodríguez López, explicó que la Cámara opera una bolsa de trabajo. Son las empresas quienes llegan a ella cuando requieren personal, no al revés.

Ese esquema, dijo, limita lo que Canacintra puede saber. Por eso consideró difícil anticipar si habrá recortes. Lo que sí observa, señaló, es un panorama mixto: hay compañías que están contratando y otras que posiblemente ajustan sus modelos de negocio.

Con ese contexto, Rodríguez López prevé un cierre de año moderado, pero positivo.