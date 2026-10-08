San Juan del Río, 8 Octubre 2026.- Canacintra San Juan del Río no tiene conocimiento de empresas afiliadas que estén considerando despidos, y asegura que trabaja en generar más empleo en el municipio.

El presidente de la Cámara, Víctor Hugo Rodríguez López, señaló que el desempleo es un tema que radica en cada empresa, por lo que corresponde a ellas decidir sobre sus plantillas.

Lo que hace el organismo, explicó, es generar networking entre sus integrantes y buscar soluciones que permitan abrir más puestos de trabajo. En ese esfuerzo, las empresas afiliadas mantienen comunicación con la Cámara sobre nuevos modelos de negocio.

Rodríguez López resumió el papel de Canacintra como el de un aliado de los trabajadores y de los empresarios, con interés en que ambas partes salgan adelante.