Canacintra San Juan del Río busca generar más empleo

Víctor Hugo Rodríguez López indicó que el tema del desempleo radica en cada empresa.

Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra, habla sobre despidos y empleo en San Juan del Río
  • Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, afirmó no tener conocimiento de empresas afiliadas que consideren despidos.
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 08, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 8 Octubre 2026.- Canacintra San Juan del Río no tiene conocimiento de empresas afiliadas que estén considerando despidos, y asegura que trabaja en generar más empleo en el municipio.

El presidente de la Cámara, Víctor Hugo Rodríguez López, señaló que el desempleo es un tema que radica en cada empresa, por lo que corresponde a ellas decidir sobre sus plantillas.

Lo que hace el organismo, explicó, es generar networking entre sus integrantes y buscar soluciones que permitan abrir más puestos de trabajo. En ese esfuerzo, las empresas afiliadas mantienen comunicación con la Cámara sobre nuevos modelos de negocio.

Rodríguez López resumió el papel de Canacintra como el de un aliado de los trabajadores y de los empresarios, con interés en que ambas partes salgan adelante.

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