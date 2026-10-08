Sinaloa, 8 de octubre de 2026.- Una camioneta con blindaje artesanal y sistema ponchallantas, junto con 30 cartuchos calibre .50 y dos cargadores para fusil tipo Barrett, fue asegurada por policías estatales en el fraccionamiento Montecarlo, informó la Coordinación Interinstitucional Sinaloa.

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) realizaban recorridos de vigilancia en la zona cuando detectaron la pick up, de color blanco. Al inspeccionarla, encontraron que la unidad tenía placas de blindaje elaboradas de manera artesanal y un sistema para ponchar llantas.

En su interior localizaron 30 cartuchos calibre .50 y dos cargadores para fusil tipo Barrett.

La camioneta, una Chevrolet modelo Cheyenne, no tenía reporte de robo.

El vehículo, los cartuchos y los cargadores fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes.

La Coordinación Interinstitucional Sinaloa pidió a la ciudadanía reportar cualquier hecho delictivo a los números 9-1-1 y 089.