Querétaro, 8 octubre 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que desconoce el contenido del documental que prepara HBO sobre los hechos violentos del 5 de marzo de 2022 en el Estadio Corregidora, conocidos como el 5M, y que para su gobierno el tema ya quedó atrás.

Cuestionado sobre la producción y sobre las versiones que podrían abordarse en ella, el mandatario estatal respondió: “No sé en qué sentido venga el documental, nosotros dimos la cara desde un inicio, asumimos la responsabilidad que nos tocaba, eso ya quedó atrás para nosotros”.

Kuri González sostuvo que, independientemente de lo que se exponga en la producción, el Gobierno de Querétaro actuó de manera inmediata tras los hechos ocurridos en el estadio y asumió las responsabilidades que le correspondían.

El gobernador reiteró que durante el 5M no se registraron personas fallecidas y que quienes resultaron lesionados recibieron atención.

Reconoció que los hechos de violencia de aquel día nunca debieron ocurrir.

“Al año, nos entregaron un reconocimiento como el estadio más seguro, más familiar del país y lo queremos seguir haciendo”, apuntó el gobernador.

Un año después del incidente, destacó, el Estadio Corregidora recibió reconocimientos como uno de los inmuebles deportivos más seguros y familiares del país, como parte de las acciones implementadas para reforzar las condiciones de seguridad en el recinto.