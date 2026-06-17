Otorgan becas a 220 estudiantes de la UT San Juan del Río

Las ayudas de servicio a la comunidad, alimenticias y de desempeño académico buscan reducir el abandono escolar por falta de recursos.

Estudiantes de la UT San Juan del Río reunidos en el campus durante la entrega de becas del cuatrimestre.

La UT San Juan del Río otorgó becas a 220 estudiantes de todas sus divisiones de carrera durante el cuatrimestre mayo-agosto de 2026.

Foto: UT San Juan del Río.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, Querétaro, 17 de junio de 2026.- Un total de 220 estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) y de su Unidad Académica Jalpan recibieron becas durante el cuatrimestre mayo-agosto de 2026. Los apoyos alcanzan a alumnos de todas las divisiones de carrera y buscan frenar la deserción escolar provocada por la falta de recursos.

El programa de becas en la UT San Juan del Río persigue dos fines complementarios: sostener la permanencia de quienes atraviesan dificultades económicas y motivar a las y los estudiantes a mantener un alto rendimiento. Bajo esa lógica, los apoyos se asignan según la necesidad o el mérito de cada beneficiario.

Las becas de servicio a la comunidad y las alimenticias se entregan a quienes acreditan una situación económica vulnerable. La beca de desempeño académico, en cambio, opera como estímulo para los alumnos que superan 9.3 de promedio.

Estudiantes de la UT San Juan del R\u00edo reunidos en el campus durante la entrega de becas del cuatrimestre. La UT San Juan del Río otorgó becas a 220 estudiantes de todas sus divisiones de carrera durante el cuatrimestre mayo-agosto de 2026. Foto: UT San Juan del Río.

¿Qué becas entrega la UT San Juan del Río?

El esquema combina respaldo social y reconocimiento al esfuerzo. Las modalidades de servicio a la comunidad y alimenticia están pensadas para aliviar la economía de las familias, mientras que el incentivo por desempeño premia la constancia dentro del aula. Con esa división, la institución atiende tanto a los estudiantes en mayor desventaja como a quienes sostienen las mejores calificaciones.

La cobertura incluye los dos planteles que la universidad opera en la región: la sede de San Juan del Río y la Unidad Académica Jalpan. Así, el beneficio llega a alumnos de distintas divisiones de carrera en ambos campus durante el mismo periodo escolar.

El apoyo se suma al historial reciente de la institución, que conserva su posgrado nacional dentro del Sistema Nacional de Posgrados y que en meses pasados recibió recursos para equipar laboratorios. En el plano municipal, estas becas universitarias conviven con otros esquemas como las Becas del Bien Común dirigidas a la educación básica.

Con este paquete, la UT San Juan del Río extiende su red de becas a los estudiantes de sus dos sedes durante el cuatrimestre mayo-agosto, con la meta de que las condiciones económicas no interrumpan las trayectorias académicas.

educacion universidad tecnológica de san juan del río becas

Reciente

Comercios del centro de Querétaro con clientes y aparadores de regalos en la temporada del Día del Padre.
Querétaro

Día del Padre en Querétaro 2026: el comercio espera el repunte que el Mundial no dio

La Cámara Nacional de Comercio reconoce que la inauguración del torneo no movió las cajas como se preveía, aunque conserva expectativas para los próximos días.

Camión Flecha Azul y dos automóviles involucrados en un choque durante el descenso de la Cuesta China en Querétaro.
Editorial

Accidente en Cuesta China involucra un Flecha Azul y dos automóviles

Paramédicos de Cruz Roja atendieron en el lugar a varias personas que presentaron lesiones leves.

Marco Antonio Del Prete encabeza la sesión del Consejo Administrativo del Bordo Benito Juárez en Querétaro
Querétaro

Bordo Benito Juárez en Querétaro: el ANP que regula las lluvias tendrá inversión

El Consejo Administrativo dio seguimiento a la limpieza, el deshierbe y el monitoreo del lirio, mientras el INDEREQ presentó mejoras para la trotapista.

Automóviles avanzan lentamente sobre una avenida con agua acumulada bajo cielo nublado en Querétaro.
Editorial

Lluvia en Querétaro hoy: encharcamientos y tráfico en vialidades y autopista México-Querétaro

Conductores reportan avance lento en la incorporación a desnivel de la autopista México-Querétaro; el SMN anticipa nuevos chubascos durante el miércoles.