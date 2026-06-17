San Juan del Río, Querétaro, 17 de junio de 2026.- Un total de 220 estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) y de su Unidad Académica Jalpan recibieron becas durante el cuatrimestre mayo-agosto de 2026. Los apoyos alcanzan a alumnos de todas las divisiones de carrera y buscan frenar la deserción escolar provocada por la falta de recursos.
El programa de becas en la UT San Juan del Río persigue dos fines complementarios: sostener la permanencia de quienes atraviesan dificultades económicas y motivar a las y los estudiantes a mantener un alto rendimiento. Bajo esa lógica, los apoyos se asignan según la necesidad o el mérito de cada beneficiario.
Las becas de servicio a la comunidad y las alimenticias se entregan a quienes acreditan una situación económica vulnerable. La beca de desempeño académico, en cambio, opera como estímulo para los alumnos que superan 9.3 de promedio.
La UT San Juan del Río otorgó becas a 220 estudiantes de todas sus divisiones de carrera durante el cuatrimestre mayo-agosto de 2026. Foto: UT San Juan del Río.¿Qué becas entrega la UT San Juan del Río?
El esquema combina respaldo social y reconocimiento al esfuerzo. Las modalidades de servicio a la comunidad y alimenticia están pensadas para aliviar la economía de las familias, mientras que el incentivo por desempeño premia la constancia dentro del aula. Con esa división, la institución atiende tanto a los estudiantes en mayor desventaja como a quienes sostienen las mejores calificaciones.
La cobertura incluye los dos planteles que la universidad opera en la región: la sede de San Juan del Río y la Unidad Académica Jalpan. Así, el beneficio llega a alumnos de distintas divisiones de carrera en ambos campus durante el mismo periodo escolar.
El apoyo se suma al historial reciente de la institución, que conserva su posgrado nacional dentro del Sistema Nacional de Posgrados y que en meses pasados recibió recursos para equipar laboratorios. En el plano municipal, estas becas universitarias conviven con otros esquemas como las Becas del Bien Común dirigidas a la educación básica.
Con este paquete, la UT San Juan del Río extiende su red de becas a los estudiantes de sus dos sedes durante el cuatrimestre mayo-agosto, con la meta de que las condiciones económicas no interrumpan las trayectorias académicas.