Jóvenes que trabajaban en cruceros tendrán becas en Querétaro

La alianza del Sistema Municipal DIF con la Universidad Atenas arranca formalmente; se contempla que 10 de los 167 menores atendidos en Centros de Día reciban las primeras.

Seis personas muestran carpetas con documentos firmados frente al logotipo del DIF Municipal Querétaro
  • La alianza entre el SMDIF y la Universidad Atenas contempla becas de preparatoria y universidad para adolescentes de los Centros de Día.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- Adolescentes que acuden a los Centros de Día del Sistema Municipal DIF (SMDIF) de Querétaro y que antes realizaban trabajo urbano marginal en cruceros o semáforos podrán estudiar la preparatoria y la universidad con becas. El apoyo se da tras la firma de una alianza estratégica entre el organismo y la Universidad Atenas.

Los Centros de Día atienden hoy a 167 niñas, niños y adolescentes. Para 10 de ellos se contemplan las primeras becas del esquema, que arranca formalmente con esta firma, informó la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SMDIF, Asucena Ramírez Díaz.

“Hoy se cumple un anhelo que hace dos años empezamos a tejer”, afirmó la presidenta del Patronato del SMDIF, Adriana Olvera de Macías. Ella presentó la alianza como un compromiso del presidente municipal, Felifer Macías Olvera.

Olvera de Macías explicó que el alcalde busca dar a niños y jóvenes “un empuje más allá de lo que se venía haciendo en los Centros de Día”. Después describió lo que ya ofrecen esos espacios y lo que se suma: “ya contamos con preescolar, con acompañamiento en educación primaria y secundaria, y ahora vamos por preparatoria y universidad”.

La directora general del SMDIF, Gabriela Valencia García, señaló que el convenio educativo se concretó por instrucción del alcalde. Su objetivo, dijo, es seguir cambiando la vida de las niñas y adolescentes que acuden a los Centros de Día y la de sus familias.

La rectora de la Universidad Atenas, Nohemí Viridiana Cerecedo Cornejo, agradeció la confianza del SMDIF para firmar un acuerdo dirigido a un grupo de atención prioritaria. También se comprometió a que las y los jóvenes que decidan aprovechar las becas reciban una educación de la más alta calidad.

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