Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- Adolescentes que acuden a los Centros de Día del Sistema Municipal DIF (SMDIF) de Querétaro y que antes realizaban trabajo urbano marginal en cruceros o semáforos podrán estudiar la preparatoria y la universidad con becas. El apoyo se da tras la firma de una alianza estratégica entre el organismo y la Universidad Atenas.
Los Centros de Día atienden hoy a 167 niñas, niños y adolescentes. Para 10 de ellos se contemplan las primeras becas del esquema, que arranca formalmente con esta firma, informó la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SMDIF, Asucena Ramírez Díaz.
“Hoy se cumple un anhelo que hace dos años empezamos a tejer”, afirmó la presidenta del Patronato del SMDIF, Adriana Olvera de Macías. Ella presentó la alianza como un compromiso del presidente municipal, Felifer Macías Olvera.
Olvera de Macías explicó que el alcalde busca dar a niños y jóvenes “un empuje más allá de lo que se venía haciendo en los Centros de Día”. Después describió lo que ya ofrecen esos espacios y lo que se suma: “ya contamos con preescolar, con acompañamiento en educación primaria y secundaria, y ahora vamos por preparatoria y universidad”.
La directora general del SMDIF, Gabriela Valencia García, señaló que el convenio educativo se concretó por instrucción del alcalde. Su objetivo, dijo, es seguir cambiando la vida de las niñas y adolescentes que acuden a los Centros de Día y la de sus familias.
La rectora de la Universidad Atenas, Nohemí Viridiana Cerecedo Cornejo, agradeció la confianza del SMDIF para firmar un acuerdo dirigido a un grupo de atención prioritaria. También se comprometió a que las y los jóvenes que decidan aprovechar las becas reciban una educación de la más alta calidad.