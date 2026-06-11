Lluvias agravan baches y deterioro en carreteras de Nopala de Villagrán

Nopala de Villagrán, Hidalgo, 11 de junio de 2026.- Las lluvias de las últimas semanas profundizaron los baches y aceleraron el deterioro de las carreteras de Nopala de Villagrán, donde tramos de asfalto y caminos de terracería que comunican a las comunidades y enlazan al municipio con los límites del Estado de México permanecen sin reparación.

El agua acumulada convirtió hoyos que ya existían en cavidades más amplias y profundas, con piedra suelta y lodo que dificultan el paso de los automóviles.

En varios puntos el pavimento se rompió por completo y dejó al descubierto el material de base, mientras los encharcamientos ocultan la profundidad real de los baches para quien circula.

El asfalto roto deja expuesto el material de base, mientras los charcos ocultan la profundidad real de las cavidades. rotativo.com.mx

El problema combina dos factores: vías que ya arrastraban un desgaste prolongado y una temporada de lluvias que ahora golpea sin que se observen trabajos de bacheo o reencarpetado.

El resultado son rutas de uso diario —las que recorren estudiantes, productores y transporte de carga— con tramos prácticamente intransitables.

Los automovilistas esquivan los hoyos a baja velocidad; los caminos de terracería hacia las comunidades quedaron lodosos tras las lluvias. rotativo.com.mx

¿En qué estado están las carreteras de Nopala de Villagrán?

El camino bordeado por bardas de piedra muestra baches encadenados de un extremo a otro, charcos que cubren todo el ancho del carril y orillas erosionadas. Los conductores reducen la velocidad y buscan la franja menos dañada para avanzar, una maniobra que se complica cuando el agua impide medir la hondura del hoyo.

El asfalto roto deja expuesto el material de base, mientras los charcos ocultan la profundidad real de las cavidades. rotativo.com.mx

A la red pavimentada se suman los caminos de terracería hacia las comunidades, que con la lluvia quedaron lodosos y resbaladizos. En esos tramos los vehículos pierden tracción y el acceso se vuelve incierto para el traslado de personas y mercancías

El asfalto roto deja expuesto el material de base, mientras los charcos ocultan la profundidad real de las cavidades. rotativo.com.mx

La atención de la red de caminos municipales corresponde al Ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal Diana Moreno Rea, así como la gestión de recursos ante los gobiernos estatal y federal para las vías de mayor jerarquía.

En los tramos dañados no se aprecian intervenciones recientes, en un contexto de margen presupuestal acotado que la propia administración ha reconocido en sesiones de cabildo.

Dos baches llenos de agua ocupan el ancho del camino en Nopala de Villagrán, con el pavimento desprendido alrededor. rotativo.com.mx

Con la temporada de lluvias apenas iniciada y pronóstico de más precipitaciones para las próximas semanas, el deterioro puede agravarse antes de cualquier reparación, lo que mantendría el riesgo para conductores y el aislamiento parcial de las comunidades que dependen de estos caminos.