Lluvias agravan baches y deterioro en carreteras de Nopala de Villagrán

El agua acumulada profundizó los hoyos en vías pavimentadas y d

Carretera de Nopala de Villagrán con dos baches profundos llenos de agua y pavimento roto durante la temporada de lluvias.

Los automovilistas esquivan los hoyos a baja velocidad; los caminos de terracería hacia las comunidades quedaron lodosos tras las lluvias.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Nopala de Villagrán, Hidalgo, 11 de junio de 2026.- Las lluvias de las últimas semanas profundizaron los baches y aceleraron el deterioro de las carreteras de Nopala de Villagrán, donde tramos de asfalto y caminos de terracería que comunican a las comunidades y enlazan al municipio con los límites del Estado de México permanecen sin reparación.

El agua acumulada convirtió hoyos que ya existían en cavidades más amplias y profundas, con piedra suelta y lodo que dificultan el paso de los automóviles.

En varios puntos el pavimento se rompió por completo y dejó al descubierto el material de base, mientras los encharcamientos ocultan la profundidad real de los baches para quien circula.

Carretera de Nopala de Villagr\u00e1n con dos baches profundos llenos de agua y pavimento roto durante la temporada de lluvias. El asfalto roto deja expuesto el material de base, mientras los charcos ocultan la profundidad real de las cavidades. rotativo.com.mx

El problema combina dos factores: vías que ya arrastraban un desgaste prolongado y una temporada de lluvias que ahora golpea sin que se observen trabajos de bacheo o reencarpetado.

El resultado son rutas de uso diario —las que recorren estudiantes, productores y transporte de carga— con tramos prácticamente intransitables.

Carretera de Nopala de Villagr\u00e1n con dos baches profundos llenos de agua y pavimento roto durante la temporada de lluvias. Los automovilistas esquivan los hoyos a baja velocidad; los caminos de terracería hacia las comunidades quedaron lodosos tras las lluvias. rotativo.com.mx

¿En qué estado están las carreteras de Nopala de Villagrán?

El camino bordeado por bardas de piedra muestra baches encadenados de un extremo a otro, charcos que cubren todo el ancho del carril y orillas erosionadas. Los conductores reducen la velocidad y buscan la franja menos dañada para avanzar, una maniobra que se complica cuando el agua impide medir la hondura del hoyo.

Carretera de Nopala de Villagr\u00e1n con dos baches profundos llenos de agua y pavimento roto durante la temporada de lluvias. El asfalto roto deja expuesto el material de base, mientras los charcos ocultan la profundidad real de las cavidades. rotativo.com.mx

A la red pavimentada se suman los caminos de terracería hacia las comunidades, que con la lluvia quedaron lodosos y resbaladizos. En esos tramos los vehículos pierden tracción y el acceso se vuelve incierto para el traslado de personas y mercancías

Carretera de Nopala de Villagr\u00e1n con dos baches profundos llenos de agua y pavimento roto durante la temporada de lluvias. El asfalto roto deja expuesto el material de base, mientras los charcos ocultan la profundidad real de las cavidades. rotativo.com.mx

La atención de la red de caminos municipales corresponde al Ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal Diana Moreno Rea, así como la gestión de recursos ante los gobiernos estatal y federal para las vías de mayor jerarquía.

En los tramos dañados no se aprecian intervenciones recientes, en un contexto de margen presupuestal acotado que la propia administración ha reconocido en sesiones de cabildo.

Carretera de Nopala de Villagr\u00e1n con dos baches profundos llenos de agua y pavimento roto durante la temporada de lluvias. Dos baches llenos de agua ocupan el ancho del camino en Nopala de Villagrán, con el pavimento desprendido alrededor. rotativo.com.mx

Con la temporada de lluvias apenas iniciada y pronóstico de más precipitaciones para las próximas semanas, el deterioro puede agravarse antes de cualquier reparación, lo que mantendría el riesgo para conductores y el aislamiento parcial de las comunidades que dependen de estos caminos.

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