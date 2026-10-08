San Juan del Río, 8 de octubre de 2026.- Estudiantes de educación media superior y superior iniciaron el 7 de octubre la segunda edición del Hackathón CANACINTRA, en el Campus San Juan del Río de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde trabajan en propuestas para resolver un problema planteado y convertirlo en soluciones aplicables a necesidades reales de la industria.

La dinámica consiste en analizar el reto, plantear alternativas viables y presentar una propuesta que será evaluada por un jurado.

De acuerdo con la convocatoria de esta edición, el encuentro contempla hasta 16 equipos de cuatro integrantes, lo que da una capacidad máxima de 64 estudiantes. La distribución prevé hasta nueve equipos de nivel superior y siete de media superior.

En nivel superior, los ejes son inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad, control de calidad y marketing empresarial. En media superior, el reto se centra en innovación y sustentabilidad.

Cada equipo debe llevar su idea a una solución concreta, con creatividad, viabilidad, impacto y capacidad de desarrollo como criterios.

La actividad se extiende al 8 de octubre, cuando los participantes presentarán sus propuestas ante un jurado. Después vendrán la evaluación y la premiación.

CANACINTRA San Juan del Río busca con este encuentro fortalecer la vinculación entre el sector empresarial y las instituciones educativas.

El Hackathón da continuidad a la primera edición, realizada en 2025, que reunió a 12 equipos y 48 estudiantes.

Los ganadores de esa edición fueron Beastars, del CECyTE 12 Paso de Mata; San Patricio, de la Preparatoria Intercultural San Patricio; Sunflow IOT, de la UAQ, y Los Hijos de Larios, de la Universidad Tecnológica de Querétaro.

Esos proyectos atendieron retos planteados por empresas e instituciones, entre ellos desarrollo de productos y servicios innovadores, sostenibilidad y medio ambiente, automatización y eficiencia industrial, e innovación en logística y cadena de suministro.