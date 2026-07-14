Aforo vehicular baja en Bernardo Quintana tras operativo por obras del tren

Felifer Macías atribuye la mejora a rutas alternas adoptadas por automovilistas.

Elementos de movilidad dirigen el tránsito vehicular en el bulevar Bernardo Quintana durante el operativo por las obras del Tren México-Querétaro.

El municipio de Querétaro reportó una mejora en la circulación del bulevar Bernardo Quintana durante el segundo día del operativo vial por las obras del Tren México-Querétaro, con apoyo de personal de movilidad y rutas alternas recomendadas.

Kary García.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, informó que el tráfico en el bulevar Bernardo Quintana mejoró de forma notable este martes, luego de un primer día "complicado" por el arranque del operativo vial derivado de las obras del Tren México-Querétaro.

Según el alcalde, se detectó una disminución importante del aforo vehicular, lo que atribuyó a que los automovilistas comenzaron a tomar rutas alternas y a evitar la vialidad. El municipio realizó cierres en distintos puntos y, de acuerdo con Macías Olvera, para la tarde de ayer la circulación ya había mejorado considerablemente.

El edil detalló que el operativo cuenta con más de 170 elementos viales auxiliando a la ciudadanía, además de semáforos en destello. Recomendó a los automovilistas evitar Bernardo Quintana cuando sea posible, utilizar rutas alternas y apoyarse en aplicaciones como Waze y Google Maps, con las cuales el municipio mantiene convenio.

Sobre los tiempos de traslado, el alcalde indicó que ayer se registraron en promedio recorridos de 10 a 20 minutos, con casos extremos de hasta 25 minutos, cifras que —afirmó— mejoraron este martes.

El operativo vial en Bernardo Quintana contempla 25 cruces semaforizados en destello y el despliegue de 166 auxiliares viales, de acuerdo con la Agencia Metropolitana de Querétaro.

movilidad gobierno obras publicas infraestructura

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