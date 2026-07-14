Querétaro, 14 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, informó que el tráfico en el bulevar Bernardo Quintana mejoró de forma notable este martes, luego de un primer día "complicado" por el arranque del operativo vial derivado de las obras del Tren México-Querétaro.
Según el alcalde, se detectó una disminución importante del aforo vehicular, lo que atribuyó a que los automovilistas comenzaron a tomar rutas alternas y a evitar la vialidad. El municipio realizó cierres en distintos puntos y, de acuerdo con Macías Olvera, para la tarde de ayer la circulación ya había mejorado considerablemente.
El edil detalló que el operativo cuenta con más de 170 elementos viales auxiliando a la ciudadanía, además de semáforos en destello. Recomendó a los automovilistas evitar Bernardo Quintana cuando sea posible, utilizar rutas alternas y apoyarse en aplicaciones como Waze y Google Maps, con las cuales el municipio mantiene convenio.
Sobre los tiempos de traslado, el alcalde indicó que ayer se registraron en promedio recorridos de 10 a 20 minutos, con casos extremos de hasta 25 minutos, cifras que —afirmó— mejoraron este martes.
El operativo vial en Bernardo Quintana contempla 25 cruces semaforizados en destello y el despliegue de 166 auxiliares viales, de acuerdo con la Agencia Metropolitana de Querétaro.