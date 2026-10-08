Querétaro, 8 de octubre de 2026.- La diputada federal del PRI Abigail Arredondo Ramos presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas, en el que reporta 21 iniciativas y proposiciones durante su segundo año de labores y dos iniciativas presentadas con anterioridad que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en materia de salud y medio ambiente.

De acuerdo con el informe, de las 21 propuestas, 17 corresponden a reformas legales y cuatro a puntos de acuerdo. La legisladora participó además en al menos 57 sesiones del Pleno, revisó aproximadamente 145 asuntos legislativos y realizó más de 15 intervenciones en tribuna.

Las dos iniciativas aprobadas por unanimidad fueron presentadas en periodos anteriores. Una establece medidas para prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad, con el propósito de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

La otra busca armonizar la legislación de cambio climático con la de movilidad y seguridad vial, e incorpora acciones para reducir emisiones contaminantes y promover una movilidad más sustentable.

Según el informe, ambas fueron turnadas al Senado de la República y están pendientes de dictaminación.

Salud, empleo y protección de las mujeres

Entre las propuestas que Arredondo Ramos presentó en este periodo se encuentra el Tamiz Cardiológico Universal, que busca prevenir y detectar oportunamente enfermedades cardiovasculares mediante revisiones médicas periódicas.

También figura Finiquito Seguro, iniciativa que plantea un plazo máximo de tres días naturales para entregar a las personas trabajadoras su recibo de finiquito al concluir una relación laboral, con el fin de dar mayor certeza sobre sus derechos.

En materia de protección a las mujeres, la diputada impulsó una propuesta para garantizar condiciones más equitativas en el cálculo de pensiones relacionadas con el matrimonio o el concubinato. Promovió, además, la homologación del Protocolo Alba para fortalecer la coordinación entre autoridades en la búsqueda de mujeres desaparecidas.

Economía familiar, medio ambiente y Querétaro

Para apoyar la economía de las familias, propuso exentar del pago de peaje en carreteras y puentes federales durante periodos vacacionales y fines de semana largos.

Promovió asimismo el uso de ecotecnias en espacios públicos y obras de infraestructura para fomentar un desarrollo urbano sustentable. Presentó también una iniciativa para garantizar respeto y civilidad durante la ceremonia del Grito de Independencia.

Respecto a Querétaro, la legisladora presentó exhortos para fortalecer la atención de los incendios forestales en la Sierra Gorda. Solicitó también a la Comisión Federal de Electricidad acciones inmediatas para prevenir y reparar los apagones que afectan a hogares, comercios y comunidades de la entidad.

Intervenciones en tribuna

En tribuna, Arredondo Ramos abordó el combate a la extorsión, la seguridad pública, la igualdad de género, el Presupuesto de Egresos de la Federación, el derecho al agua, la reducción de la jornada laboral y las reformas político-electorales.

La diputada manifestó además su preocupación por las recientes propuestas legislativas relacionadas con los pagos digitales, los registros catastrales y las responsabilidades de los proveedores de internet. Consideró necesario proteger la economía de los pequeños comerciantes, la autonomía de estados y municipios, la seguridad patrimonial y la libertad de expresión.

Al cierre del informe, Arredondo Ramos reiteró que su trabajo legislativo está enfocado en impulsar soluciones a los problemas que enfrentan diariamente las familias, mediante propuestas que fortalezcan la salud, la seguridad, el empleo, la economía y los derechos de la ciudadanía.