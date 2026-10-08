Abigail Arredondo reporta dos iniciativas aprobadas en Diputados

La diputada federal del PRI presentó 21 iniciativas y proposiciones en su segundo año y participó en al menos 57 sesiones del Pleno.

Abigail Arredondo Ramos, diputada federal del PRI, en la presentación de su Segundo Informe de Actividades Legislativas

La diputada federal Abigail Arredondo Ramos, durante la presentación de su Segundo Informe de Actividades Legislativas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de octubre de 2026.- La diputada federal del PRI Abigail Arredondo Ramos presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas, en el que reporta 21 iniciativas y proposiciones durante su segundo año de labores y dos iniciativas presentadas con anterioridad que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en materia de salud y medio ambiente.

De acuerdo con el informe, de las 21 propuestas, 17 corresponden a reformas legales y cuatro a puntos de acuerdo. La legisladora participó además en al menos 57 sesiones del Pleno, revisó aproximadamente 145 asuntos legislativos y realizó más de 15 intervenciones en tribuna.

Las dos iniciativas aprobadas por unanimidad fueron presentadas en periodos anteriores. Una establece medidas para prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad, con el propósito de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

La otra busca armonizar la legislación de cambio climático con la de movilidad y seguridad vial, e incorpora acciones para reducir emisiones contaminantes y promover una movilidad más sustentable.

Según el informe, ambas fueron turnadas al Senado de la República y están pendientes de dictaminación.

Salud, empleo y protección de las mujeres

Entre las propuestas que Arredondo Ramos presentó en este periodo se encuentra el Tamiz Cardiológico Universal, que busca prevenir y detectar oportunamente enfermedades cardiovasculares mediante revisiones médicas periódicas.

También figura Finiquito Seguro, iniciativa que plantea un plazo máximo de tres días naturales para entregar a las personas trabajadoras su recibo de finiquito al concluir una relación laboral, con el fin de dar mayor certeza sobre sus derechos.

En materia de protección a las mujeres, la diputada impulsó una propuesta para garantizar condiciones más equitativas en el cálculo de pensiones relacionadas con el matrimonio o el concubinato. Promovió, además, la homologación del Protocolo Alba para fortalecer la coordinación entre autoridades en la búsqueda de mujeres desaparecidas.

Economía familiar, medio ambiente y Querétaro

Para apoyar la economía de las familias, propuso exentar del pago de peaje en carreteras y puentes federales durante periodos vacacionales y fines de semana largos.

Promovió asimismo el uso de ecotecnias en espacios públicos y obras de infraestructura para fomentar un desarrollo urbano sustentable. Presentó también una iniciativa para garantizar respeto y civilidad durante la ceremonia del Grito de Independencia.

Respecto a Querétaro, la legisladora presentó exhortos para fortalecer la atención de los incendios forestales en la Sierra Gorda. Solicitó también a la Comisión Federal de Electricidad acciones inmediatas para prevenir y reparar los apagones que afectan a hogares, comercios y comunidades de la entidad.

Intervenciones en tribuna

En tribuna, Arredondo Ramos abordó el combate a la extorsión, la seguridad pública, la igualdad de género, el Presupuesto de Egresos de la Federación, el derecho al agua, la reducción de la jornada laboral y las reformas político-electorales.

La diputada manifestó además su preocupación por las recientes propuestas legislativas relacionadas con los pagos digitales, los registros catastrales y las responsabilidades de los proveedores de internet. Consideró necesario proteger la economía de los pequeños comerciantes, la autonomía de estados y municipios, la seguridad patrimonial y la libertad de expresión.

Al cierre del informe, Arredondo Ramos reiteró que su trabajo legislativo está enfocado en impulsar soluciones a los problemas que enfrentan diariamente las familias, mediante propuestas que fortalezcan la salud, la seguridad, el empleo, la economía y los derechos de la ciudadanía.

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