Vinculan a proceso a acusado de robo a comercio en Tequisquiapan

La propietaria encontró abierta la puerta trasera, con la chapa dañada; el juez impuso prisión preventiva justificada a Isaac Samuel “N”.

Ficha de la Fiscalía de Querétaro con la fotografía de Isaac Samuel “N”, con los ojos difuminados, vinculado a proceso por robo a comercio en Tequisquiapan

Isaac Samuel “N” enfrentará en prisión preventiva justificada el proceso por robo a un comercio de la colonia Centro de Tequisquiapan, con dos meses de investigación complementaria. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 19 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Isaac Samuel “N” por el delito de robo a comercio, cometido en un establecimiento de la colonia Centro de Tequisquiapan. Un Juez de Control le impuso prisión preventiva justificada.

El robo se descubrió la mañana del 4 de septiembre de 2026.

La propietaria había cerrado su negocio la tarde del 3 de septiembre. Al regresar al día siguiente, encontró abierta la puerta trasera del local, con daños en la chapa.

Durante la revisión del interior detectó que faltaba dinero en efectivo, por lo que presentó la denuncia ante la Fiscalía.

A partir de esa denuncia, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) realizaron diversos actos de investigación para esclarecer los hechos e identificar a la persona probablemente responsable. De acuerdo con la Fiscalía, los datos de prueba obtenidos permitieron establecer la probable intervención de Isaac Samuel “N” en el robo.

Con esos datos, la dependencia solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, que fue cumplimentada para ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

En la audiencia inicial, la Fiscalía formuló la imputación y presentó ante el juez los datos de prueba reunidos durante la investigación.

El Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por robo a comercio y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que enfrentará el procedimiento privado de la libertad.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria; concluido ese periodo, el caso podrá avanzar a su siguiente etapa procesal.

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