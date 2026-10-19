Tequisquiapan, 19 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Isaac Samuel “N” por el delito de robo a comercio, cometido en un establecimiento de la colonia Centro de Tequisquiapan. Un Juez de Control le impuso prisión preventiva justificada.
El robo se descubrió la mañana del 4 de septiembre de 2026.
La propietaria había cerrado su negocio la tarde del 3 de septiembre. Al regresar al día siguiente, encontró abierta la puerta trasera del local, con daños en la chapa.
Durante la revisión del interior detectó que faltaba dinero en efectivo, por lo que presentó la denuncia ante la Fiscalía.
A partir de esa denuncia, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) realizaron diversos actos de investigación para esclarecer los hechos e identificar a la persona probablemente responsable. De acuerdo con la Fiscalía, los datos de prueba obtenidos permitieron establecer la probable intervención de Isaac Samuel “N” en el robo.
Con esos datos, la dependencia solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, que fue cumplimentada para ponerlo a disposición de la autoridad judicial.
En la audiencia inicial, la Fiscalía formuló la imputación y presentó ante el juez los datos de prueba reunidos durante la investigación.
El Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por robo a comercio y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que enfrentará el procedimiento privado de la libertad.
La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria; concluido ese periodo, el caso podrá avanzar a su siguiente etapa procesal.