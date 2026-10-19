Vinculan a proceso a dos hombres por asalto a repartidores de refrescos en Tlacolula de Matamoros

Prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria por el asalto del 2 de octubre en la carretera a Villa Díaz Ordaz.

Dos hombres con el rostro cubierto, frente a una lona de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
Vinculan a proceso a dos por asalto a repartidores en Oaxaca
Foto: FGEO
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 19 de octubre de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a dos hombres, identificados como A.R.E.R. y R.I.S.R., por su probable responsabilidad en los delitos de asalto y tentativa de robo cometidos contra dos personas que repartían bebidas en jurisdicción de Tlacolula de Matamoros, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Ambos permanecerán en prisión preventiva.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2026. Las víctimas se encontraban a bordo de un camión repartidor de refrescos, estacionado a un costado de la carretera a Villa Díaz Ordaz, en el distrito de Tlacolula de Matamoros.

Las investigaciones ministeriales establecen que uno de los probables responsables amenazó a una de las víctimas con un objeto con características de arma de fuego. Le exigió dinero en efectivo, un dispositivo electrónico y recursos que, según le indicó, se encontraban en la caja fuerte del vehículo.

Uno de los trabajadores corrió hacia un establecimiento comercial para pedir ayuda, lo que provocó que los probables responsables huyeran del lugar.

La otra víctima solicitó auxilio a elementos de la Policía Municipal que transitaban por la zona. Una vez que escucharon lo ocurrido, los policías dieron alcance a los dos hombres señalados como probables responsables.

Tras la detención, los elementos de seguridad los pusieron a disposición de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales. A esa instancia le reportaron además el aseguramiento de un objeto punzocortante y una réplica de arma de fuego.

Posteriormente, el Ministerio Público presentó ante el juez de control los datos de prueba correspondientes y formuló imputación contra ambos hombres.

Al término de la audiencia, la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso por la probable responsabilidad de los dos en los delitos de asalto y tentativa de robo.

El juez concedió además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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