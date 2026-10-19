Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 19 de octubre de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a dos hombres, identificados como A.R.E.R. y R.I.S.R., por su probable responsabilidad en los delitos de asalto y tentativa de robo cometidos contra dos personas que repartían bebidas en jurisdicción de Tlacolula de Matamoros, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Ambos permanecerán en prisión preventiva.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2026. Las víctimas se encontraban a bordo de un camión repartidor de refrescos, estacionado a un costado de la carretera a Villa Díaz Ordaz, en el distrito de Tlacolula de Matamoros.
Las investigaciones ministeriales establecen que uno de los probables responsables amenazó a una de las víctimas con un objeto con características de arma de fuego. Le exigió dinero en efectivo, un dispositivo electrónico y recursos que, según le indicó, se encontraban en la caja fuerte del vehículo.
Uno de los trabajadores corrió hacia un establecimiento comercial para pedir ayuda, lo que provocó que los probables responsables huyeran del lugar.
La otra víctima solicitó auxilio a elementos de la Policía Municipal que transitaban por la zona. Una vez que escucharon lo ocurrido, los policías dieron alcance a los dos hombres señalados como probables responsables.
Tras la detención, los elementos de seguridad los pusieron a disposición de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales. A esa instancia le reportaron además el aseguramiento de un objeto punzocortante y una réplica de arma de fuego.
Posteriormente, el Ministerio Público presentó ante el juez de control los datos de prueba correspondientes y formuló imputación contra ambos hombres.
Al término de la audiencia, la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso por la probable responsabilidad de los dos en los delitos de asalto y tentativa de robo.
El juez concedió además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.