San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- Las mascotas de San Pedro Ahuacatlán recibieron la vacuna antirrábica durante una jornada de la Dirección de Cuidado y Protección Animal, que en la misma visita a la comunidad impartió una plática de concientización sobre tenencia responsable.
La dependencia, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río, concentró ambas actividades en una sola jornada: la aplicación de la vacuna a los animales de compañía y la orientación a quienes los tienen bajo su cuidado.
La vacunación tuvo un propósito preventivo.
De acuerdo con la Dirección, estas acciones buscan prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales de compañía como a las personas. Bajo ese planteamiento, vacunar a una mascota es también una medida de prevención para quienes conviven con ella.
La plática se centró en la tenencia responsable de mascotas, tema con el que la dependencia busca fomentar el cuidado y la protección animal entre los habitantes de San Pedro Ahuacatlán.
Para la Dirección de Cuidado y Protección Animal, la tenencia responsable es un compromiso compartido por toda la población.
Vecinos de la comunidad acudieron a la jornada, cuya participación fue reconocida por la dependencia municipal.