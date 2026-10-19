Vacuna antirrábica llega a San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río

La Dirección de Cuidado y Protección Animal impartió además una plática de concientización sobre la tenencia responsable de mascotas en la comunidad.

Un aplicador con guantes prepara la vacuna antirrábica mientras una vecina sostiene a su perro durante la jornada en San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río.

La Dirección de Cuidado y Protección Animal de San Juan del Río aplicó la vacuna antirrábica a mascotas de San Pedro Ahuacatlán, en una jornada que incluyó una plática sobre tenencia responsable.

Dirección de Cuidado Animal SJR
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- Las mascotas de San Pedro Ahuacatlán recibieron la vacuna antirrábica durante una jornada de la Dirección de Cuidado y Protección Animal, que en la misma visita a la comunidad impartió una plática de concientización sobre tenencia responsable.

La dependencia, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río, concentró ambas actividades en una sola jornada: la aplicación de la vacuna a los animales de compañía y la orientación a quienes los tienen bajo su cuidado.

La vacunación tuvo un propósito preventivo.

De acuerdo con la Dirección, estas acciones buscan prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales de compañía como a las personas. Bajo ese planteamiento, vacunar a una mascota es también una medida de prevención para quienes conviven con ella.

La plática se centró en la tenencia responsable de mascotas, tema con el que la dependencia busca fomentar el cuidado y la protección animal entre los habitantes de San Pedro Ahuacatlán.

Para la Dirección de Cuidado y Protección Animal, la tenencia responsable es un compromiso compartido por toda la población.

Vecinos de la comunidad acudieron a la jornada, cuya participación fue reconocida por la dependencia municipal.

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