Unidad Móvil tramitará licencias en Tequisquiapan con 80 turnos

Atenderá de 9:30 a 14:30 horas en el Centro de Desarrollo Comunitario; la licencia tipo A cuesta 1,408 pesos y exige documentos en original.

Manos de un conductor sobre el volante de un automóvil, imagen de referencia para el trámite de licencia de conducir en Tequisquiapan

Para el examen práctico, los solicitantes deben llevar un vehículo acorde con el trámite solicitado y la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 3 de octubre de 2026.- La Unidad Móvil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Estado de Querétaro atenderá el 5 de octubre en el Centro de Desarrollo Comunitario de Tequisquiapan para tramitar la licencia de conducir. El horario será de 9:30 a 14:30 horas y la atención está limitada a 80 turnos.

La licencia tipo A, para vehículos particulares, y la tipo B, para vehículos de más de 10 asientos y de carga, cuestan 1,408 pesos cada una, con vigencia máxima de cinco años. La tipo C, para chofer de servicio público, cuesta 704 pesos y tiene vigencia máxima de tres años.

La tipo D, para motocicletas, cuesta 1,056 pesos con vigencia máxima de cinco años. El permiso PM, para personas de entre 16 y 17 años, cuesta 1,642 pesos con vigencia máxima de un año.

Todos los documentos deben presentarse en original. La SSC pide una identificación oficial vigente (INE, pasaporte, CURP biométrica, licencia o permiso para conducir del estado de Querétaro, INAPAM o forma migratoria) y un comprobante de domicilio del estado de Querétaro, impreso y con menos de tres meses de antigüedad: recibo de agua, luz o teléfono.

También se exige el certificado de no inscripción emitido por el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales.

Los solicitantes deberán aprobar los exámenes médico, teórico, práctico y toxicológico (Servicio Público). Para el examen práctico hay que llevar un vehículo acorde con el trámite solicitado y la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

El cambio de licencia a los tipos CT, CO y CC requiere dos años de antigüedad con licencia tipo A o B.

Quienes tramiten el permiso de menor deben llevar en original el acta de nacimiento del menor, una carta responsiva del padre o tutor, la identificación oficial del padre, madre o tutor y un comprobante de domicilio.

La identificación del menor puede ser la credencial emitida por instituciones de educación pública o privada con validez oficial, la Cédula de Identidad Personal del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, vigente, o ambas.

Para solicitar el 50% de descuento se debe presentar cualquiera de estas credenciales: la del INAPAM, la de pensionado(a) o jubilado(a) o la de persona con discapacidad expedida por el DIF.

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