Tequisquiapan, 3 de octubre de 2026.- La Unidad Móvil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Estado de Querétaro atenderá el 5 de octubre en el Centro de Desarrollo Comunitario de Tequisquiapan para tramitar la licencia de conducir. El horario será de 9:30 a 14:30 horas y la atención está limitada a 80 turnos.
La licencia tipo A, para vehículos particulares, y la tipo B, para vehículos de más de 10 asientos y de carga, cuestan 1,408 pesos cada una, con vigencia máxima de cinco años. La tipo C, para chofer de servicio público, cuesta 704 pesos y tiene vigencia máxima de tres años.
La tipo D, para motocicletas, cuesta 1,056 pesos con vigencia máxima de cinco años. El permiso PM, para personas de entre 16 y 17 años, cuesta 1,642 pesos con vigencia máxima de un año.
Todos los documentos deben presentarse en original. La SSC pide una identificación oficial vigente (INE, pasaporte, CURP biométrica, licencia o permiso para conducir del estado de Querétaro, INAPAM o forma migratoria) y un comprobante de domicilio del estado de Querétaro, impreso y con menos de tres meses de antigüedad: recibo de agua, luz o teléfono.
También se exige el certificado de no inscripción emitido por el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales.
Los solicitantes deberán aprobar los exámenes médico, teórico, práctico y toxicológico (Servicio Público). Para el examen práctico hay que llevar un vehículo acorde con el trámite solicitado y la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.
El cambio de licencia a los tipos CT, CO y CC requiere dos años de antigüedad con licencia tipo A o B.
Quienes tramiten el permiso de menor deben llevar en original el acta de nacimiento del menor, una carta responsiva del padre o tutor, la identificación oficial del padre, madre o tutor y un comprobante de domicilio.
La identificación del menor puede ser la credencial emitida por instituciones de educación pública o privada con validez oficial, la Cédula de Identidad Personal del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, vigente, o ambas.
Para solicitar el 50% de descuento se debe presentar cualquiera de estas credenciales: la del INAPAM, la de pensionado(a) o jubilado(a) o la de persona con discapacidad expedida por el DIF.