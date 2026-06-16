Tribunal federal ordena analizar denuncia de Grecia Quiroz contra Fernández Noroña

La Sala Regional Toluca revocó la resolución que frenó el caso y devolvió el expediente al tribunal michoacano para que resuelva el fondo.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, durante una comparecencia pública en Michoacán.

El caso entre Grecia Quiroz y Gerardo Fernández Noroña regresó a la justicia electoral de Michoacán tras la decisión de la Sala Regional Toluca.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 16, 2026
Mariana Torres García

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Estado de México, 16 de junio de 2026.- La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán analizar a fondo la denuncia que presentó la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, contra el senador Gerardo Fernández Noroña por presunta violencia política en razón de género.

Con esa decisión, los magistrados federales revocaron la resolución que en abril había cerrado el caso y devolvieron el expediente a la autoridad local para que valore las pruebas y resuelva el fondo. La Sala precisó que su fallo no prejuzga la responsabilidad del legislador: solo obliga al tribunal estatal a asumir competencia y estudiar los hechos denunciados.

El argumento que destrabó el caso fue el reconocimiento de derechos político-electorales a quienes ejercen un cargo por designación. La Sala sostuvo que una funcionaria que ocupa la presidencia municipal de manera sustituta conserva esos derechos y puede acudir a la vía electoral cuando alegue violencia política de género vinculada al ejercicio de su cargo. Negar esa vía, advirtió, restringiría el acceso a la justicia.

El conflicto escaló en febrero, cuando el Instituto Electoral de Michoacán dictó medidas cautelares contra Fernández Noroña y le ordenó editar o retirar videos de su canal de YouTube con expresiones consideradas misóginas, además de abstenerse de actos de hostigamiento. El senador eliminó los materiales señalados, pero rechazó las acusaciones.

En abril, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán se declaró incompetente por mayoría, al considerar que Quiroz no llegó al cargo por voto popular sino por designación del Congreso local. La alcaldesa impugnó esa determinación ante la Sala Regional Toluca, que ahora le dio la razón en cuanto a la vía.

¿Qué tendrá que resolver el tribunal de Michoacán?

El órgano estatal deberá pronunciarse sobre el fondo: determinar si las expresiones atribuidas al senador constituyeron o no violencia política en razón de género contra la presidenta municipal. En su denuncia, Quiroz también señaló que durante una visita al Senado, en marzo, fue blanco de lo que describió como un acto de intimidación pública en un espacio del Poder Federal.

Fernández Noroña ha sostenido de manera reiterada que no incurrió en violencia de género y que sus señalamientos forman parte del escrutinio a la función pública. “Es un debate político, por rudo que sea, eso no es violencia política de género”, afirmó tras acatar las medidas del instituto electoral. En noviembre, al referirse a la alcaldesa, había declarado: “La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo”.

El caso se inscribe en un contexto político delicado. Quiroz asumió la alcaldía de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, y encabeza el Movimiento del Sombrero. La resolución del tribunal michoacano definirá si la conducta del senador se sanciona en la vía electoral o queda fuera de ese ámbito.

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