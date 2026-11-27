Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- A partir de enero de 2027, el transporte comunitario gratuito de Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto operará también sábados y domingos. La ampliación beneficiará a 60 mil personas, aseguró el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera.
El servicio de fin de semana costará 10 millones de pesos, que se destinarán a operadores y unidades para cubrir las mismas rutas.
Según el alcalde, era una petición frecuente de la gente. Muchos habitantes trabajan sábados y domingos en los parques industriales, y otros se trasladan a ligas de fútbol o a actividades deportivas, religiosas o artísticas. Contó que, cuando subieron el video con el anuncio, recibieron muchos mensajes de agradecimiento.
Macías Olvera también se refirió a otros dos proyectos de movilidad. Las nuevas unidades del transporte eléctrico del Centro Histórico, con capacidad para 30 personas, registraron 3 mil ascensos en sus dos primeros días.
El teleférico, que el alcalde incluyó en la planeación de largo plazo del Plan 2050, ya tiene listo su esquema legal y administrativo. Según él, permitiría hacer en 12 minutos traslados de hasta 40 y requerirá inversiones grandes.
Además de la ampliación a fines de semana, el municipio diseña rutas nuevas del transporte comunitario gratuito para llegar a más comunidades, adelantó el alcalde.