Sheinbaum califica de provocación las protestas rumbo al Mundial en CDMX

La presidenta vinculó las movilizaciones con el aniversario del Halconazo y pidió a Carlos Salinas Pliego no llamar a la violencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum responde en Palacio Nacional a las protestas convocadas rumbo a la inauguración del Mundial 2026 en la capital.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 09, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 9 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de provocación las protestas convocadas para los días previos a la inauguración del Mundial 2026 y aseguró que su gobierno no responderá con represión. Lo planteó en su conferencia matutina en Palacio Nacional, a 48 horas del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La mandataria sostuvo que esas movilizaciones "no se explican" como una causa legítima y deslizó que detrás existe un intento por orillar al Estado a una reacción violenta en plena vitrina internacional.

Su lectura se apoya en el calendario. El 10 de junio se cumple un aniversario más del Halconazo, la agresión de 1971 contra estudiantes en la capital. Sheinbaum señaló que quienes convocan a las marchas buscarían empujar a su administración hacia un episodio comparable. "No vamos a caer en provocaciones", afirmó.

¿Por qué hay protestas rumbo al Mundial 2026?

La presidenta ubicó el origen en el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en otros grupos inconformes, a los que atribuyó financiamiento e incitación de sectores que situó en la ultraderecha. Las marchas coinciden con la inauguración del torneo, para la que el gobierno capitalino ya decretó suspensión de clases y trabajo remoto en oficinas.

El señalamiento contra Salinas Pliego

En la misma conferencia matutina, Sheinbaum presentó un video que, según expuso, muestra al empresario Carlos Salinas Pliego llamando a ejercer violencia durante las protestas. Le pidió no incitar a la confrontación y reconoció su derecho a disentir, aunque trazó una línea: la inconformidad no autoriza convocar a la violencia.

El gobierno federal mantiene que la inauguración del 11 de junio se realizará sin sobresaltos. Sheinbaum adelantó que su conferencia no se interrumpirá ese día y que en Palacio Nacional se instalarán pantallas para seguir el México-Sudáfrica, una señal de que la agenda mundialista seguirá su curso pese a las marchas.

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