Corregidora, 7 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de prisión contra Manuel “N”, por los delitos de amenazas y daños dolosos cometidos en febrero de 2026 en la colonia Valle de Aragón, en Corregidora.
De acuerdo con la investigación, la noche del 17 de febrero de 2026 el ahora sentenciado llegó a un domicilio de esa colonia y arrojó dos objetos con material inflamable hacia el inmueble.
Uno de ellos entró por la ventana de la cocina: rompió el cristal y provocó fuego en el interior de la vivienda.
El segundo cayó en un pasillo, donde alcanzó una lona y un sillón. Con los dos objetos, la casa sufrió daños en distintos puntos.
Al conocer los hechos, la Fiscalía desarrolló diversos actos de investigación con la intervención de la Policía de Investigación del Delito. Entre ellos, la obtención, inspección y análisis de videograbaciones de cámaras de vigilancia.
También se realizaron intervenciones especializadas en psicología e ingeniería civil para valorar los hechos y los daños ocasionados.
Los datos de prueba recabados permitieron continuar con el proceso penal. Después, el imputado aceptó su responsabilidad en los hechos y se autorizó la terminación anticipada del proceso mediante procedimiento abreviado.
La autoridad judicial impuso tres años de prisión, 150 días de multa y seis meses de trabajo a favor de la comunidad.
Condenó también al pago de la reparación del daño, cuya cuantificación quedó para la etapa de ejecución de sentencia.
En la resolución se determinaron, además, la amonestación y la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, en los términos establecidos por la autoridad judicial.