Sentencian a 3 años a hombre por daños y amenazas en Corregidora

Manuel “N” arrojó dos objetos con material inflamable a una vivienda de Valle de Aragón; también deberá reparar el daño.

Manuel “N”, sentenciado por amenazas y daños dolosos en Corregidora, en imagen difundida por la Fiscalía de Querétaro

Manuel “N” recibió tres años de prisión, 150 días de multa y seis meses de trabajo a favor de la comunidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 7 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de prisión contra Manuel “N”, por los delitos de amenazas y daños dolosos cometidos en febrero de 2026 en la colonia Valle de Aragón, en Corregidora.

De acuerdo con la investigación, la noche del 17 de febrero de 2026 el ahora sentenciado llegó a un domicilio de esa colonia y arrojó dos objetos con material inflamable hacia el inmueble.

Uno de ellos entró por la ventana de la cocina: rompió el cristal y provocó fuego en el interior de la vivienda.

El segundo cayó en un pasillo, donde alcanzó una lona y un sillón. Con los dos objetos, la casa sufrió daños en distintos puntos.

Al conocer los hechos, la Fiscalía desarrolló diversos actos de investigación con la intervención de la Policía de Investigación del Delito. Entre ellos, la obtención, inspección y análisis de videograbaciones de cámaras de vigilancia.

También se realizaron intervenciones especializadas en psicología e ingeniería civil para valorar los hechos y los daños ocasionados.

Los datos de prueba recabados permitieron continuar con el proceso penal. Después, el imputado aceptó su responsabilidad en los hechos y se autorizó la terminación anticipada del proceso mediante procedimiento abreviado.

La autoridad judicial impuso tres años de prisión, 150 días de multa y seis meses de trabajo a favor de la comunidad.

Condenó también al pago de la reparación del daño, cuya cuantificación quedó para la etapa de ejecución de sentencia.

En la resolución se determinaron, además, la amonestación y la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, en los términos establecidos por la autoridad judicial.

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