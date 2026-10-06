Tequisquiapan: más de 11 años de prisión por abuso sexual a niña

Los hechos ocurrieron de manera reiterada entre marzo de 2020 y abril de 2024, según la investigación de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Tarjeta de la Fiscalía con el retrato difuminado de Óscar Eduardo “N”, sentenciado por abuso sexual en Tequisquiapan

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo una sentencia de 11 años, 10 meses y 6 días de prisión contra Óscar Eduardo “N” por abuso sexual equiparado agravado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 6 de octubre de 2026.- La autoridad judicial sentenció a Óscar Eduardo “N” a 11 años, 10 meses y 6 días de prisión por abuso sexual equiparado agravado cometido contra una niña en Tequisquiapan, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

A la prisión se suman una multa, la suspensión de sus derechos políticos y civiles, la amonestación en privado y la negativa de beneficios sustitutivos de la pena.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron de manera reiterada entre marzo de 2020 y abril de 2024, durante periodos en los que el sentenciado convivía con la víctima en un domicilio del municipio.

En ese tiempo realizaba actos de naturaleza sexual en presencia de la niña y dirigidos hacia ella.

Por las circunstancias de ejecución y la edad de la víctima, la Fiscalía investigó esas conductas como abuso sexual equiparado agravado.

La Fiscalía desarrolló actos de investigación con personal ministerial, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) y especialistas de Servicios Periciales, además de recabar testimonios y otros datos de prueba sobre la probable intervención del acusado.

Con esos elementos solicitó y obtuvo de un Juez de Control una orden de aprehensión, que fue cumplimentada. El proceso continuó hasta la etapa de juicio, donde, según la Fiscalía, las pruebas desahogadas permitieron acreditar la responsabilidad penal de Óscar Eduardo “N”.

La cuantificación de la reparación del daño quedó para la etapa de ejecución de sentencia.

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