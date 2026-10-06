Tequisquiapan, 6 de octubre de 2026.- La autoridad judicial sentenció a Óscar Eduardo “N” a 11 años, 10 meses y 6 días de prisión por abuso sexual equiparado agravado cometido contra una niña en Tequisquiapan, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
A la prisión se suman una multa, la suspensión de sus derechos políticos y civiles, la amonestación en privado y la negativa de beneficios sustitutivos de la pena.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron de manera reiterada entre marzo de 2020 y abril de 2024, durante periodos en los que el sentenciado convivía con la víctima en un domicilio del municipio.
En ese tiempo realizaba actos de naturaleza sexual en presencia de la niña y dirigidos hacia ella.
Por las circunstancias de ejecución y la edad de la víctima, la Fiscalía investigó esas conductas como abuso sexual equiparado agravado.
La Fiscalía desarrolló actos de investigación con personal ministerial, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) y especialistas de Servicios Periciales, además de recabar testimonios y otros datos de prueba sobre la probable intervención del acusado.
Con esos elementos solicitó y obtuvo de un Juez de Control una orden de aprehensión, que fue cumplimentada. El proceso continuó hasta la etapa de juicio, donde, según la Fiscalía, las pruebas desahogadas permitieron acreditar la responsabilidad penal de Óscar Eduardo “N”.
La cuantificación de la reparación del daño quedó para la etapa de ejecución de sentencia.