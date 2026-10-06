Aseguran explosivo y dos camionetas en cateo en Tingüindín

Dentro de una camioneta GMC negra se encontró un artefacto con características de granada y tres cartuchos percutidos; también se aseguró una Toyota Tacoma.

Camioneta Toyota Tacoma asegurada frente al inmueble cateado en Tingüindín, Michoacán, junto a personal de la Fiscalía

Además de una camioneta GMC, fue asegurada una Toyota Tacoma color arena, un juego de placas vehiculares y dos juegos de artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 06, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 6 de octubre de 2026.- Un artefacto explosivo y dos camionetas quedaron asegurados durante el cateo de un inmueble en la colonia San Pablo, municipio de Tingüindín, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

La FGE ejecutó la orden de cateo en cumplimiento a un mandato judicial, con la colaboración de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el interior de una camioneta GMC negra se encontró un artefacto explosivo con características de granada y tres cartuchos percutidos.

Además de la GMC, la FGE aseguró una camioneta Toyota Tacoma color arena, un juego de placas vehiculares y dos juegos de artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

El inmueble y los indicios quedaron bajo resguardo de la autoridad competente para la realización de los actos periciales y ministeriales correspondientes.

Las indagatorias continúan para establecer la posible relación de lo asegurado con hechos constitutivos de delito.

seguridad sucesos criminalidad

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