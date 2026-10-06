Michoacán, 6 de octubre de 2026.- Un artefacto explosivo y dos camionetas quedaron asegurados durante el cateo de un inmueble en la colonia San Pablo, municipio de Tingüindín, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

La FGE ejecutó la orden de cateo en cumplimiento a un mandato judicial, con la colaboración de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el interior de una camioneta GMC negra se encontró un artefacto explosivo con características de granada y tres cartuchos percutidos.

Además de la GMC, la FGE aseguró una camioneta Toyota Tacoma color arena, un juego de placas vehiculares y dos juegos de artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

El inmueble y los indicios quedaron bajo resguardo de la autoridad competente para la realización de los actos periciales y ministeriales correspondientes.

Las indagatorias continúan para establecer la posible relación de lo asegurado con hechos constitutivos de delito.