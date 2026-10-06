Ezequiel Montes, 6 de octubre de 2026.- Un tapete, una silla y un colgante elaborados con ixtle por una artesana de Villa Progreso, en Ezequiel Montes, forman parte de Design Week México 2026, donde se exhiben en Casa Ortega dentro de la exposición Inmersiones Creativas México–Francia.
Los tres objetos integran la colección ¡Oulala, nos vamos de picnic!, resultado del trabajo conjunto de la diseñadora francesa Aurélie Mathigot, la Casa Queretana de las Artesanías y Aurelia Mendoza Guzmán, de Taller Ixartte.
Desde Villa Progreso, Mendoza Guzmán mantiene vivo el trabajo tradicional del ixtle. En su taller, el proceso comienza con la obtención de la fibra de la penca del maguey y continúa a mano: preparación, secado y transformación en los hilos y lazos con los que se elaboran las piezas, a lo que se suma el uso de tintes naturales.
La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, participó en la inauguración y afirmó que la presencia de Mendoza Guzmán en Design Week México demuestra que innovar no significa dejar atrás el origen, sino encontrar nuevas maneras de hacer visibles los conocimientos, materiales y técnicas que dan identidad a Querétaro.
“Detrás de cada pieza hay conocimiento, tiempo, manos y una historia que nace en nuestras comunidades. Ver el trabajo de Aurelia dialogar con el diseño francés nos recuerda que nuestros saberes tienen mucho que aportar al mundo.
Queremos que el talento queretano encuentre más espacios para conectar, colaborar y llegar cada vez más lejos, siempre reconociendo a quienes mantienen vivo este patrimonio”, expresó.
Inmersiones Creativas México–Francia reúne tres años de intercambio y residencias de diseño participativo entre creadoras y creadores de ambos países. El programa es impulsado por Design Week México, México Territorio Creativo y la Embajada de Francia en México, en alianza con el IFAL, el Institut Français y Mobilier National.
El programa suma más de 30 creativos franceses de una nueva generación que, en ese trienio, recorrieron regiones de México para colaborar de forma directa con artesanos, talleres y comunidades.
Design Week México se realiza del 5 al 11 de octubre en la Ciudad de México. Su edición 18 reúne propuestas de diseño, arquitectura, artesanía y arte-objeto, con Chile como País Invitado de Honor y Medio Oriente y Norte de África como Región Invitada, además de la colaboración con Francia mediante residencias cruzadas entre diseñadores franceses y artesanos mexicanos.
A la inauguración asistieron la directora de Design Week México, Andrea Cesarman; la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; la cofundadora de Juxta, Juana López Díaz, y, por Casa Ortega, Álvaro Soto Alcántar.
La muestra permanece abierta hasta el 25 de octubre en Casa Ortega, en General Francisco Ramírez 22, colonia Ampliación Daniel Garza, Ciudad de México. Abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas; la entrada es libre del 6 al 11 de octubre y, a partir del 12 de octubre, cuesta 50 pesos.