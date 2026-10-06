Artesana de Ezequiel Montes lleva el ixtle a Design Week México

Aurelia Mendoza Guzmán, de Taller Ixartte, creó con la francesa Aurélie Mathigot un tapete, una silla y un colgante expuestos en Casa Ortega.

Grupo de asistentes posa de noche frente a un muro con vegetación, en actividades de Design Week México 2026

Inmersiones Creativas México–Francia reúne tres años de intercambio y residencias de diseño participativo entre creadores de México y Francia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ezequiel Montes, 6 de octubre de 2026.- Un tapete, una silla y un colgante elaborados con ixtle por una artesana de Villa Progreso, en Ezequiel Montes, forman parte de Design Week México 2026, donde se exhiben en Casa Ortega dentro de la exposición Inmersiones Creativas México–Francia.

Los tres objetos integran la colección ¡Oulala, nos vamos de picnic!, resultado del trabajo conjunto de la diseñadora francesa Aurélie Mathigot, la Casa Queretana de las Artesanías y Aurelia Mendoza Guzmán, de Taller Ixartte.

Desde Villa Progreso, Mendoza Guzmán mantiene vivo el trabajo tradicional del ixtle. En su taller, el proceso comienza con la obtención de la fibra de la penca del maguey y continúa a mano: preparación, secado y transformación en los hilos y lazos con los que se elaboran las piezas, a lo que se suma el uso de tintes naturales.

La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, participó en la inauguración y afirmó que la presencia de Mendoza Guzmán en Design Week México demuestra que innovar no significa dejar atrás el origen, sino encontrar nuevas maneras de hacer visibles los conocimientos, materiales y técnicas que dan identidad a Querétaro.

“Detrás de cada pieza hay conocimiento, tiempo, manos y una historia que nace en nuestras comunidades. Ver el trabajo de Aurelia dialogar con el diseño francés nos recuerda que nuestros saberes tienen mucho que aportar al mundo.

Queremos que el talento queretano encuentre más espacios para conectar, colaborar y llegar cada vez más lejos, siempre reconociendo a quienes mantienen vivo este patrimonio”, expresó.

Inmersiones Creativas México–Francia reúne tres años de intercambio y residencias de diseño participativo entre creadoras y creadores de ambos países. El programa es impulsado por Design Week México, México Territorio Creativo y la Embajada de Francia en México, en alianza con el IFAL, el Institut Français y Mobilier National.

El programa suma más de 30 creativos franceses de una nueva generación que, en ese trienio, recorrieron regiones de México para colaborar de forma directa con artesanos, talleres y comunidades.

Design Week México se realiza del 5 al 11 de octubre en la Ciudad de México. Su edición 18 reúne propuestas de diseño, arquitectura, artesanía y arte-objeto, con Chile como País Invitado de Honor y Medio Oriente y Norte de África como Región Invitada, además de la colaboración con Francia mediante residencias cruzadas entre diseñadores franceses y artesanos mexicanos.

A la inauguración asistieron la directora de Design Week México, Andrea Cesarman; la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; la cofundadora de Juxta, Juana López Díaz, y, por Casa Ortega, Álvaro Soto Alcántar.

La muestra permanece abierta hasta el 25 de octubre en Casa Ortega, en General Francisco Ramírez 22, colonia Ampliación Daniel Garza, Ciudad de México. Abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas; la entrada es libre del 6 al 11 de octubre y, a partir del 12 de octubre, cuesta 50 pesos.

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