Fans de Geese imponen las gafas de ojos saltones en Nueva York

La revista Paper rastrea una moda que va de los bares de Brooklyn a los pubs de Hackney y que ni la lluvia retira.

Gafas de sol de ojos saltones, accesorio distintivo de los seguidores de la banda Geese y una de las tendencias de moda urbana en Nueva York y Londres.

Las gafas de sol de diseños llamativos se consolidan como tendencia entre los jóvenes de Nueva York y Londres. El modelo de ojos saltones, popularizado por los integrantes de Geese, destaca como uno de los accesorios más reconocibles de la temporada.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 14, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Nueva York, Estados Unidos, 14 de noviembre de 2026.- A los seguidores de la banda Geese no hace falta preguntarles nada. Los delatan las gafas de sol de ojos saltones que los integrantes del grupo llevan dentro y fuera del escenario, un modelo que se volvió pieza obligada en la temporada de festivales del verano y que se repite en Nueva York y Londres, de acuerdo con un análisis de tendencias de la revista Paper.

La publicación describe a este público más por su ropa que por lo que dice. Según el texto, estos fans prefieren sonreír con picardía o fruncir el ceño en un rincón, dependiendo de la canción pop que suene. Los pantalones anchos de tiro bajo y las camisetas vintage algo ajustadas que abundan en los bares de Brooklyn y en los pubs de Hackney no son exclusivos de ellos. Las gafas, en cambio, sí son su marca, aunque hasta hace poco ese diseño remitía a Spy Kids o a los niños pequeños que apenas aprenden a caminar.

Paper encuadra el fenómeno en una ola más amplia: este año las gafas llamativas dominaron la moda urbana. Como casi todo lo que se ha puesto de moda desde la pandemia, la pista lleva a Charli xcx. La cantante convirtió sus gafas negras envolventes, las típicas de los raves, en quizá el rasgo más distintivo de su estilo fiestero. Igual que el modelo de ojos saltones, esa estética mezcla lo retro con lo ultramoderno y resulta a la vez básica y de vanguardia.

El accesorio ya no depende del clima. En el festival RALLY llovió todo el día y aun así las gotas escurrían por los cristales tintados de la escena Cafe Kick de Londres. En Nueva York, las filas para los baños de los clubes gay del centro parecen noches temáticas de Matrix. Para la revista, las gafas dejaron de ser un complemento y pasaron a ser parte esencial del atuendo.

Dentro de esa ola conviven tribus distintas. Paper identifica a mujeres que meten el cabello recién secado con secadora dentro de suéteres de cachemira, una imagen que circula en las cuentas de fans de las gemelas Olsen en Instagram. Señala también a hombres que eligen armazones de acetato grueso para parecerse a Jacob Elordi o, más bien, porque sus novias quieren que se le parezcan. Y menciona a chicas con gafas grandes de los años setenta porque les encanta Casi famosos.

El último perfil del recuento es el de los jóvenes de Ray-Ban Wayfarer negras. La revista los retrata con ironía: creen que la conversación sobre las gafas de sol de Meta es compleja, esquían en Europa y, en realidad, no usan Instagram.

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