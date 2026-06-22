BellaGlou acerca el skincare coreano original al mercado mexicano

Querétaro, 22 de junio de 2026.- El mercado de la belleza coreana ha dejado de ser una categoría especializada para integrarse a las rutinas cotidianas de consumidores mexicanos que buscan productos para limpiar, hidratar, proteger y mejorar la apariencia de la piel.

El crecimiento de esta industria también se refleja en el intercambio comercial. Las exportaciones surcoreanas de cosméticos hacia México aumentaron 51 por ciento entre enero y julio de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con información difundida por la Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea, KOTRA.

Detrás de este avance se encuentra una combinación de innovación, diversidad de fórmulas, presentaciones atractivas y precios que permiten incorporar diferentes productos a una rutina sin depender exclusivamente de las líneas tradicionales de lujo.

La difusión del K-pop, las series coreanas, las recomendaciones en redes sociales y los contenidos especializados en belleza también han contribuido a que ingredientes como la centella asiática, la niacinamida, las ceramidas, el arroz fermentado y la mucina de caracol sean cada vez más reconocidos por el público mexicano.

Más que una moda pasajera, el cuidado facial coreano se caracteriza por priorizar la prevención, la hidratación, la protección solar y la constancia, en lugar de concentrarse únicamente en corregir problemas cuando ya son visibles.

BellaGlou amplía el acceso a la K-beauty

Dentro de este escenario, BellaGlou ha desarrollado una oferta dirigida a consumidores que buscan productos coreanos originales sin enfrentar procesos individuales de importación, largos tiempos de espera o precios excesivos.

La tienda maneja categorías como limpiadores faciales, tónicos, esencias, sérums, cremas hidratantes, tratamientos para manchas, productos para piel sensible, mascarillas, protectores solares, artículos para el contorno de ojos y cuidado capilar.

Entre las marcas disponibles se encuentran Beauty of Joseon, COSRX, SKIN1004, Medicube, Mixsoon, AXIS-Y, Celimax, Round Lab, Dr. Althea, Anua, Tocobo, HaruHaru Wonder y Tonymoly, además de otras firmas que han ganado reconocimiento entre quienes siguen las tendencias internacionales de belleza.

El interés por los productos de belleza coreana ha impulsado la presencia de nuevas marcas y opciones de cuidado de la piel en el mercado mexicano. Foto: Cortesía BellaGlou.

El catálogo incorpora presentaciones de distintos tamaños, productos individuales, minis, kits de viaje y sets de regalo. Esta variedad permite que una persona pruebe una fórmula antes de adquirir una presentación mayor o construya gradualmente una rutina ajustada a su presupuesto.

La disponibilidad de diferentes rangos de precio también resulta relevante en un sector en el que los consumidores comparan ingredientes, concentraciones, tamaño de los envases y duración de cada producto antes de realizar una compra.

Productos originales y compra dentro de México

De acuerdo con la información comercial publicada por BellaGlou, los productos que distribuye son originales y proceden de distribuidores autorizados en Corea del Sur. La empresa también ofrece envíos a distintas entidades de la República Mexicana y opciones de recolección de pedidos.

La tienda dispone de métodos de pago mediante plataformas como Mercado Pago y PayPal, además de tarjetas bancarias, transferencias y pagos en establecimientos de conveniencia, según la modalidad seleccionada por el comprador.

Su modelo combina la atención en línea con un punto físico en Querétaro, lo que permite revisar productos directamente, solicitar orientación y recoger compras realizadas mediante su plataforma digital. En sus redes sociales, BellaGlou ubica su establecimiento en Álamos 43, segundo piso, en la capital queretana.

La operación digital es especialmente importante para una categoría impulsada por recomendaciones en redes sociales y reseñas en video. Desde hace varios años, el comercio electrónico de moda y belleza ha facilitado que los consumidores comparen productos y tengan acceso a marcas que antes no se encontraban con facilidad en tiendas físicas.

Una rutina no tiene que incluir todos los productos

Aunque las rutinas coreanas suelen asociarse con numerosos pasos, no todas las personas necesitan utilizar limpiador, tónico, esencia, sérum, mascarilla y crema en una misma aplicación.

Una rutina básica puede comenzar con limpieza, hidratación y protección solar. Posteriormente se pueden incorporar productos específicos, dependiendo del tipo de piel, la tolerancia a los ingredientes y el objetivo de cada consumidor.

BellaGlou organiza parte de su catálogo por necesidades como hidratación, luminosidad, manchas, líneas de expresión, poros, textura, acné o sensibilidad, lo que facilita la búsqueda de opciones dentro de una oferta amplia. El sitio también proporciona descripciones y recomendaciones generales para orientar la elección.

Antes de incorporar varios activos simultáneamente, es recomendable revisar los ingredientes, realizar una prueba en una pequeña zona de la piel y suspender el uso si aparece irritación. Las afecciones persistentes, lesiones o reacciones importantes deben ser evaluadas por un profesional de la salud.

K-beauty con presencia mexicana

La expansión de los cosméticos coreanos en México está modificando la manera en que los consumidores se relacionan con el cuidado personal. Ahora existe mayor interés en conocer los ingredientes, identificar las necesidades de la piel y comparar productos antes de comprarlos.

BellaGlou busca participar en ese crecimiento mediante una propuesta que combina variedad, disponibilidad nacional, asesoría y acceso a marcas originales de importación.

Con tienda en línea, presencia física y un catálogo en constante renovación, la empresa se posiciona como una alternativa para quienes desean comenzar una rutina de K-beauty o ampliar los productos que ya utilizan, sin tener que realizar compras directamente en plataformas extranjeras.