Inzunza: alianza de Morena con PVEM y PT debe continuar

Ve una tendencia muy fuerte al cambio en la administración municipal y estatal; aclaró que está afiliado a Morena, no al PT.

Edgar Inzunza Ballesteros, diputado local de Morena, sentado con las manos entrelazadas sobre la mesa, opina sobre la alianza con el Partido Verde y el PT.

Edgar Inzunza Ballesteros opinó que la alianza de Morena con el Partido Verde y el PT debe continuar en San Juan del Río, aunque la decisión de ir juntos corresponde a cada partido.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de octubre de 2026.- La alianza de Morena con el Partido Verde y el PT debe continuar en San Juan del Río, opinó el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, aunque la decisión de ir juntos corresponde, dijo, a cada instituto político.

Cuestionado por una posible fractura en el municipio de cara a los procesos electorales de 2027 y con más de 10 aspirantes, respondió que la alianza suma, pero que hay que ver cómo se van dando las cosas. Dijo que no puede intervenir en lo que compete exclusivamente a las dirigencias.

Inzunza está afiliado a Morena, no al PT. Participa en el movimiento desde hace una década.

Sobre el ánimo de la ciudadanía ante un proceso electoral que ya empieza a sentirse en el municipio, dijo ver, sin distinguir candidatos, una tendencia muy fuerte al cambio: la gente quiere aportar para que haya un cambio en la administración pública municipal y estatal, con otra fuerza política al frente.

Insistió en que San Juan del Río debe sumarse a la Cuarta Transformación, y que la decisión final la tomará la gente en las urnas.

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