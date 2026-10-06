San Juan del Río, 6 de octubre de 2026.- La alianza de Morena con el Partido Verde y el PT debe continuar en San Juan del Río, opinó el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, aunque la decisión de ir juntos corresponde, dijo, a cada instituto político.
Cuestionado por una posible fractura en el municipio de cara a los procesos electorales de 2027 y con más de 10 aspirantes, respondió que la alianza suma, pero que hay que ver cómo se van dando las cosas. Dijo que no puede intervenir en lo que compete exclusivamente a las dirigencias.
Inzunza está afiliado a Morena, no al PT. Participa en el movimiento desde hace una década.
Sobre el ánimo de la ciudadanía ante un proceso electoral que ya empieza a sentirse en el municipio, dijo ver, sin distinguir candidatos, una tendencia muy fuerte al cambio: la gente quiere aportar para que haya un cambio en la administración pública municipal y estatal, con otra fuerza política al frente.
Insistió en que San Juan del Río debe sumarse a la Cuarta Transformación, y que la decisión final la tomará la gente en las urnas.